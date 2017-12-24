Dünya'nın 'Düz' Falan Olmadığının 5 Kanıtı

Yıllardır Galileo'nun sunduğu basit deliller ile birlikte Dünya'nın çevresinden çekilen resimlere rağmen hala Dünya'nın düz olduğunu düşünen insanlara sunabileceğiniz en kolay kanıtları sizin için derledik.

Dünya'nın yuvarlak, daha doğrusu 'eliptik' bir şekle sahip olduğu binlerce yıldır bilinmesine rağmen, hala süren dayanıksız tartışmalar, gerek gündelik hayatımızda gerekse çeşitli internet sitelerinde devam ediyor. Tüm bunların birer saçmalıktan ibaret olduğunu tekrar bu makale ile pekiştireceğiz.

1. Ay

Artık Ay'ın metafiziksel bir anlamı olmadığını, mitolojik ve kehanet gibi anlamlar ifade etmediğini hepimiz biliyoruz. Aristotales'in uzun yaptığı gözlemler sonucu Ay Tutulması esnasındaki Ay'ın gölgesi bildiğimiz dairesel bir şekildedir ve bu da Dünya'nın yuvarlak olduğuna birer ispattır.

2. Gemiler ve Ufuk Çizgisi

Bu kanıta ilkokula gidenlerimiz bile aşinayız. Eğer bir gemiye, gemi gelirken ufuk çizgisinden bakarsak eğer geminin önce direği ve sonra da yelkeni gözükmektedir. Gemiler eğer bizden gizli bir şekilde suya batıp tekrar çıkmıyorsa bu da Dünya'nın yuvarlak olduğuna bir kanıttır.

3. Çubuklar ve Gölgeler

Eğer gün içerisinde bir yere çubuk dikerseniz, güneş ışıkları ile yansıyan çubuk gölgesi sürekli hareket halinde olacaktır. Dünya eliptik değil de düz olsa idi bu çizginin sabit kalması gerekecekti. Gün içerisinde de gölgelerimizin en kısa olduğu vaktin öğlen olması yahut akşam vakitlerinde gölgelerimizin en uzun şeklini alması, herhangi bir toprağa çubuk dikmeden de gözlemleyebildiğimiz bir şeydir.

4. Bir Düzlemde Gezinin

Eğer daha önce bir yolculuğa çıktı iseniz ve bir uçak yolcuğu yaptı iseniz uçak kalktıktan bir süre sonra eğer cam kenarına küçük kardeşiniz oturmadı ise Dünya'nın kenarlara eğilimli olduğunu da görmüşsünüzdür. Ayrıca binmiş olduğunuz uçak ne kadar giderse gitsin bir çizgide ilerler ve bir süre sonra uzay boşluğunun uçsuz bucaksız evrenine doğru yol almaz. Eğer hala uçağa binmemiş biri iseniz ise deniz kenarına gidip 'madde 2'yi uygulamanızı tavsiye ederim :).

5. Diğer Gezegenleri Gözlemleyin

Farklı koşullarda farklı özelliklere sahip birçok gezegen dairesel ise ve farklı sayıda aynı gezegen aynı yörüngeyi gösteriyorsa diğer gezegenler gibi Dünya'mızın da aynı özellikleri taşıyor olması muhtemeldir.

Daha ciddileşecek olursak 1610'da Galileo tarafından yapılan bir gözlem sonucu Venüs'ün etrafındaki uyduları gözlemlendi ve çevresindeki uydular da küçük birer gezegen olarak adlandırıldı. Jüpiter hangi özelliklere sahip ise onu çevreleyen gezegenler de aynı özellikleri taşıyordu. Güneş etrafında dönen gezegenler her ne kadar kilisedeki bilinen fikirlere karşı olsa da Dünya ve Güneş Sistemi'ndeki gezegenlerin de aynı şekilde olduğu bir gerçekti.

Sanıyoruz ki bunca argüman sonrası dünyanın düz olduğuna dair ilkel fikirler üretilmesine hiç mi hiç gerek yok. Dünya düz değil ve bunun devamlılığını sağlamak için bilimsel kanıtlar oldukça yeterli.