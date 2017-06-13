Logolar, firmaların kimliklerini ortaya koyan en önemli sembollerdir. Peki dünyanın en önemli film stüdyolarının logolarının ardındaki sırları biliyor musunuz? İşte bunlardan 10 tanesi.

Holywood filmlerindeki gizli semboller hakkında, onlarca komplo teorisinden en az bir tanesini duymuşsunuzdur. Gizemli işaretler, çeşitli grupların sembolleri veya gizli mesajlar veren semboller gibi uzayıp giden liste, bu komplo teorilerinin temel tezlerini oluşturmaktadır. Her ne kadar komplocuların ortaya sürdüğü uçuk fikirler hakkında konuşmak eğlenceli olsa da yazımızın konusu bu değil; biz yalnızca film stüdyolarının logoların hikayelerini veya ancak dikkatle bakıldığında fark edilebilen ayrıntılara odaklanacağız. İşte stüdyoların logolarındaki gizlenen noktalar!

1- DreamWorks Pictures

DreamWorks Pictures, logosunu tasarlayacak olan Robert Hunt adlı sanatçıya ayın üzerinde oturan bir adam için görev vermişti. Hunt bu görevi yerine getirdi, ancak kendi oğlunu model alan ikinci bir çizim de yaptı. Günün sonunda ikinci çizim DreamWorks tarafından daha çok beğenildi ve oğlu bu logoda yer aldı.

2- Columbia Pictures

Columbia Pictures’ın logosu, hiçbir zaman tek bir kadının imajına dayanarak tasarlanmadı. Asında logo birçok kadının görüntülerinin bir kombinasyonu şeklinde düzenlenmiş. Columbia Pictures, 1924’teki modelden 1992’dekine dek imajları birleştirmiş. En son model, sağda gördüğünüz Jennie Joseph isimli ABD’li ev hanımıdır.

3- Metro-Goldwyn-Mayer

MGM’nin logo fikri Howard Dietz tarafından ortaya atılmış. Üniversitedeki spor takımları “The Lions”tan esinlenmişler. Yalnız MGM’de 5 farklı aslan mevcut, isimleri ise Slats, Jackie, Tanner, George, ve Leo.

4- Paramount Pictures

Paramount Pictures’ın logosu, sanatçı William Hodkinson’un memleketi Utah’taki Lomond Dağı’ndan etkilenerek çizilmiş. Orijinal versiyonunda 24 adet yıldız mevcut. Bu da o dönemde kendileri ile kontrat imzalayan yıldız oyuncuları sembolize ediyor. Şimdi ise 22 adet var ve kimse nedenini bilmiyor.

5- Warner Bros.

Herkes logoda Warner Bros.’un soyisimlerinin baş haflerini görüyor, ancak işin aslı farklı. Warner Bros. olarak bilinen kardeşler aslında Rusya’dan göç etmişler. Aslında gerçek soyisimleri Wonskolaser’dir.

6- Walt Disney

Walt Disney’in logosunun 2006’dan sonra değiştiğini biliyor muydunuz? Esasında Almanya’daki Neuschwanstein Kalesi model alınırken, 2006 sonrasında Paris’teki Sindirella Kalesi model alınmıştır.

7- Pixar

Pixar’ın logosu, ilk başarılı filmlerinden sonra ortaya çıkmıştır. 1986’da yapmı kısa filmlerindeki Luxo Jr. isimli animasyon lamba o kadar sevildi ki şirket, logosunu lamba yaptı.

8- Castle Rock Entertainment

Steven King’in korku dolu romanlarını 1980’ler boyunca filme uyarlayan bu yapım şirketi, logosunu da King’in romanlarında bir kaybolup bir beliren gizemli Castle Rock kasabasının isminden almış.

9- Lionsgate

ABD’de bir köprü olan Lions Gate, firmanın sahibi Robert Altman’ın doğduğu yerden almış. MGM’nin tersine, firmanın herhangi bir aslan maskotu yok.

10- Scott Free

Yönetmen Ridley Scott’un ufak bir film stüdyosu var. Logosu ise bir insanın koşarak kuşa dönüştüğü bir animasyon. İtalyan Gianluigi Toccafondo tarafından tasarlanan logo, saniye saniye elle çizilip düzenlenmiş.