Fenerbahçe’nin Mağazası Fenerium Hacklendi, 600.000 Kişinin Bilgileri Deep Web’te Satışa Çıktı!

Puppet Master isimli bir hacker grubu tarafımıza ulaşarak Fenerium’un sitesinin hacklenerek kullanıcı bilgilerinin deep web’te satışa çıktığını iddia ediyor.

Ülkemizin en başarılı spor kulüplerinden biri olan Fenerbahçe’ye ait lisanslı ürün satış mağazası olan Fenerium.com.tr ve Fenerium.de sitelerinin hacklendiği ve kullanıcı bilgilerinin deep web’de satışa çıktığı iddia ediliyor. Bu bilgiler ise isim-soyisim, e-posta, şifre, telefon numarası, ev adresi ve ip adresi olarak dikkat çekiyor.

Puppet Master isimli bir hacker grubu tarafından e-posta ile tarafımıza iletilen iddiaya göre 600.000 kişiye tekabül eden Fenerium’a kayıtlı kullanıcı bilgileri şu anda iddialara göre Bitcoin karşılığında satılıyor.

Fenerium’da kullanıcı kaydı olan herkesin ne olur ne olmaz bu bilgilerini değiştirmeleri, yeni bir şifre oluşturmaları daha iyi olacaktır.