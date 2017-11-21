Hem Yüzen, Hem Uçan Hem de Yürüyen Canlı: Alkali Sinekler

Alkali sineklerin suyun altında nasıl hayatta kalabildikleri sonunda öğrenildi.

Daha önce açık yüzme havuzunun temizlendiğini gördüyseniz, sayısız böceğin bu alanda hayatını kaybettiğini görmüşsünüzdür. Normalde uçan böcekler için bir tuzak olan bu havuzlar; arılar, çekirgeler ve sinekler için bir müebbet hapishane oluyor. Alkali sinekler ise bu tarz sulara rahatlıkla girebilir ve hiçbir ıslanma belirtisi göstermeden buradan çıkabilirler. Bilim insanları bu sineklerin bir süredir bunu nasıl yapabildiğini araştırıyordu. Ortaya çıkan yeni bilgiler eşliğinde bu sineklerin, bu tarz alanlardan korunmak için kendilerine havadan koruyucu bir kabuk oluşturdukları anlaşıldı.

Suda yaşayan bir organizmaysanız, Kaliforniya’da bulunan Mono gölü ilk tercih edeceğiniz su olmaz. Hayat kurmak açısından en zor bölgelerden birisi olan Mono gölü, Pasifik Okyanusu’nun üç katından daha fazla tuz oranına sahip. Ayrıca deterjana benzer bir pH değeri, suyu olabildiğine sabunlu ve kaygan bir hale getirir. İşte balıkların bile yaşayamadığı sularda alkali sinekler bu sayede rahatlıkla hayatta kalabiliyor.

Genel olarak Kuzey Amerika’da bulunan alkali sinekler, özellikle Mono gölünde sıklıkla bulunuyor. Göldeki organizmalarla beslenen bu canlılar, su altına dalarak besin kaynağı bulabiliyorlar. Yetişkin sinekler suyun altında bulunurken, vücutları neredeyse tamamen hava kabarcığı ile sarılıyor, bu sayede sinek ıslanmıyor ve boğulma durumu gerçekleşmiyor. Kabarcıkları hava kaynağı olarak kullanan ve dalış sırasında bir koruma katmanı olarak kullanan bu gelişmiş sinekler, 8 metre derinlikte neredeyse 15 dakika kadar hayatta kalabilirler.

Mono gölünün kabarcık oluşturmak için daha uygun olmasından dolayı ana merkezleri olarak burayı seçen sinekler, suya girmek için vücut ağırlığından 18 kat fazla güç uygulayarak suya dalış yaparlar. Ayaklarının altındaki iri pençelerle kabarcıkları kavrayıp bunları yönlendirebilen sinekler, gezegenimizdeki en ilginç özelliklerden birine sahip. Bu ölçekte hem yürüyebilen, hem yüzebilen hem de uçabilen pek canlı olduğunu sanmıyorum.