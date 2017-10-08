Milli Madenimiz Bordan Yeni bir Enerji Kaynağı Üretildi!

Balıkesir'de araştırmalarını sürdüren bilim insanları Bor'u saflaştırarak yeni bir enerji kaynağı elde etti.

Balıkesir'de yürütülen araştırmaların sonucu olarak bilim insanları Bor'u saflaştırarak yeni bir enerji kaynağı üretti. Bu kaynak petrol ve doğalgazdan daha ucuz.

Yurt içi ve yurt dışı bir çok çalışma yürüterek başarılar gösteren iş adamı/mucit Faruk Durukan, Balıkesir'in Edremit ilçesinde bölgeden çıkarılan Bor'u yüksek teknoloji ekipmanlarla işleyerek bilimsel çalışmalar sürdürüyordu. Firma şimdi ise çalışmalarının bir kısmını sonuçlandırarak "yeşil enerji" adı verilen ve enerji kaynağı olarak kullanılabilen bir bor türevi keşfetti.

Faruk Durukan'ın açıklamalarına göre bor madeninin saflaştırılmasıyla elde edilen ara eleman yeni enerji kaynağında kullanılıyor. Durukan ve ekibi, bilimsel adının etil borat olduğu ancak dünyanın yeşil enerji olarak tanıdığı enerji türünü üretmeyi başardı. Bu yeni enerji türü petrol ve doğalgaza oranla çok daha düşük bir maliyetle elde edilebiliyor.

Dışarıdan destek almadan yerli kaynaklarla yürütülen projelerle ilgili olarak Durukan, amaçlarının ülkenin ilerlemesi ve Türk Ar-Ge'sinin dünya çapında tanınır hale gelmesiz olduğunu belirtti.

Bor ile ilgili çalışmalarına devam edeceklerini fakat ana odak noktalarını hidrojene çevireceklerini açıklayan Durukan'ın ekibi, geleceği bu alanda gördüğünü ifade ediyor. Hidrojen ile ilgili son olarak ''Hidrojen, eksi 180 derecede ancak durdurulabilirken, bizim elde ettiğimiz bor hidrür isimli malzeme ile artık oda sıcaklığında bile hidrojeni tutabiliyor, absorbe ettirebiliyoruz" diyen Durukan, yeşil enerjinin şuan için büyük araçlar, gemiler, trenler ve elektrik santrallerinde kullanıma uygun olduğunu ancak otomobillerde kullanım için biraz daha çalışma gerektiğini ifade etti.

Dünya üzerindeki bor rezervlerinin %72'sine sahip olan ülkemizin güzel insanlarını aydınlatmak amacıyla biz de bir videoyla milli madenimizi açıkladık. Videomuzu alttan izleyebilirsiniz.