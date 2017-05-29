Yüzlerce çeşit robot hareketlerini yapmak için, hayvanları izliyorlar. Eğer hangi robotun hangi hayvandan esinlendiğini merak ediyorsanız, doğru yerdesiniz.

Son yıllarda yazılım konusunda çok büyük adımlar atıldı. Yapay zekalar her geçen gün gelişiyor ve hayatımızın her köşesinde yapay zekaları görebiliyoruz. Peki bu yapay zekaların bedensel aktiviteler yapmasını sağlayacak robotlar için hangi cihazlarımız bulunuyor? İnsanlar uzun yıllardan beri robotlar ve bu robotların hareketleri konusunda çalışmaya devam ediyor. Carnegie Mellon Üniversitesi’nde robotik ve makine mühendisi profesörü olan Aaron Johnson, ”Hayal edebileceğiniz herhangi bir hayvan, robotlar için ilham kaynağı olarak kullanılabilir” diyor.

Bunun nedeni, her canlının hareket için farklı sistemleri belirlemesi olarak açıklandı. İnsanlar dahil tüm canlılar mühendisler tarafından inceleniyor ve robot teknolojisinde kullanılıyor. Örneğin, dünyanın en hızlı canlısı olan çitayı taklit etmek veya bir ahtapotun güçlü vakumunu insan eli gibi kullanmak gibi çok önemli fikirler bulunuyor. Johnson konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Hayvanlarla tam olarak aynı mekanizmayı ve davranışları taklit etmeyi denemek yerine, hayvanın bu engel için ne yaptığını ve ilkelerini anlamaya çalışarak bunları robotik sisteme uyguluyoruz” dedi.

Listemizi gördüğünüzde hayvanlarla robotların aslında birbirine ne kadar yakın olduğunu görebileceksiniz:

Hamam Böceği

Hamam böceklerinin yaptığı iyi işlerden birisi pürüzlü zeminlerde de istedikleri gibi dolaşabilmeleri. Girip çıkamayacakları yer olmayan bu değişik hayvanların fiziksel yapısı mühendisler tarafından kopyalanmış. RHex isimli robot hamam böceklerini taklit ederken, en engebeli alanlardan bile bir şekilde geçmeyi başarıyor. Toplamda 6 ayağı bulunan RHex’in tüm ayakları eşit uzunlukta. Aslında burada ki detay hamam böceklerinin ayak uzunluklarının birbirinden farklı olması, ancak RHex tasarımı sayesinde her alana rahatlıkla girebiliyor.

Çita

Massachusetts Teknoloji Enstitüsü’ndeki mühendisler, 2015’te koşarken yoldaki engelleri aşabilecek bir robot geliştirmişti. Birçok videoda rastladığımız bu robot, aslında bir çitanın anatomisinden örnek alınarak yapılmış bir robot. Bir çitanın hareketlerinden esinlenen robot, bir engelin üzerinden atladığında güvenli bir şekilde yere inmek için gerekli doğru kuvvet miktarını belirler ve bu sayede çalışmaya devam edebilir.

Ahtapot

Özellikle elini belirli bir sebeple kaybeden kişilerde hayat kurtarmasını umduğumuz bu teknoloji ahtapotlar göz önünde tutularak geliştirilmiş. Alman robot firması Festo tarafından geliştirilen bu ahtapot kolu, yumuşak silikon bir yapıda olduğundan her cismi tutabilecek kıvama gelebiliyor. Sıkıştırılmış hava ile kontrol edilen robot, vakumu ile istediği şeyleri elinde tutup, bu eşyalarla işlem yapabiliyor

Yılan

Carnegie Mellon’un Biorobotics Laboratuvarı’nda çalışan araştırmacılar, her yere girebilecek ve hızlı manevralar yaratabilecek bir robot tasarlamak istemişler. Robot, bir çitin borularından kolayca çıkabilir ve insan veya başka bir canlının ayağına sarılabilir.

Devekuşu

Oregon State Üniversitesi’nden bir ekip, bir devekuşu yürüyüşünü taklit eden iki ayaklı robotları Cassie’nin videosunu paylaştı. İki ayaklı robotlarda, kolay kolay devrilmeyen bir robot olan Cassie, gelecekte insanların kapısına kargosunu götürebilir.

Kertenkele

Carnegie Mellon’da robot uzmanı olan Johnson, kertenkele, çita ve mızraplardan esinlenerek tasarlanmış bir robot.