Steam’de Beğenmediğim Oyunları Nasıl Geri İade Ederim?

Steam üzerinde sevmediğiniz oyunları geri iade edip paranızı alma hakkınız bulunuyor. Bugün sizlere bunu nasıl gerçekleştireceğinizi aktaracağım.

Bir oyun satın alıp bu oyunu beğenmediğiniz oldu mu hiç? Günümüzde pek çok oyun reklam politikalarına çok fazla yatırım yaparlar. Bu başarılı reklamlara kanıp oyunu alan kişi, oyuna başladıktan sonra büyük bir hayal kırıklığıyla karşılaşabilir.

Bunun dışında oyunu oynamadan önce çok beğendiğinizi düşünebilirsiniz, oynadığınızda pek de sizlik olmadığına karar verebilirsiniz. Bu tarz durumlar insanların canını bir hayli fazla sıkıyor. Tam da bu noktada PC’ler için en büyük oyun platformu olan Steam bizlere yardımcı oluyor. Steam, platform üzerinden satın aldığınız oyunlarda geri iade etmek için bir takım politika izliyor. Normalde bu tarz pek çok sitede satın alım kolayken geri iade etmek çok zordur. Steam’de ise bu son derece basit birkaç adımla gerçekleşebiliyor. Bugün sizlere Steam’de satın alsanız dahi çeşitli nedenlerle istemediğiniz oyunları nasıl iade edebileceğinizi anlatacağım.

Steam’de İade Kuralları

Steam, oyunu iade etmek için bazı sınırlamalar belirledi. Bunun için öncelikle iade etmek istediğiniz oyunun satın alımının üstünden 14 günden fazla geçmemesi gerekli. Bunun dışında oyunu 14 günlük süreçte indirebilir ve oynayabilirsiniz, ancak oynadığınız sürenin de iki saati geçmemesi gerekiyor. Steam’e göre bir oyunun iyi veya kötü olduğunu iki saatte öğrenebilirsiniz. Son kurala baktığımızda ise alışverişin Steam üzerinden yapılma şartı bulunuyor. Yani oyunu üçüncü parti bir siteden satın aldığınızda bu iade işlemini gerçekleştiremezsiniz.

İade İşlemi Hangi Yolla Yapılıyor?

Bazı insanlar için en önemli konu, Steam paralarını gerçek paraya çevirmek. Bir oyun satın alıp iadeyi banka hesabına yapmak buna kesinlikle bir çözüm olabilirdi, ancak Steam’in buna önlem aldığını duyuralım. Steam’de bir oyunu nasıl aldıysanız o şekilde iade oluyor. Yani oyunu Steam cüzdanınızdan aldıysanız, bu para buraya geri dönecektir. Oyun kredi kartından veya banka kartından alındıysa da para aynı şekilde buraya iade edilecektir. Türkiye’de iade sistemini destekleyen, desteklemeyen kart ve hizmetler şu şekilde:

Visa

MasterCard

American Express

Bu ödeme sistemleri dışında BoaCampara ile satın alınan hiçbir oyun Steam Destek’den geri iade alamıyor.

Steam’de İadeyi Nasıl Gerçekleştiririm?

Bu iade sistemini size gösterebilmek bir oyun satın aldım.

Sizin yeni bir oyun satın almanıza gerek yok. Oyunu 2 saatten fazla oynamamak kaydıyla 14 gün önceye kadar almış olduğunuz oyunları geri iade edebilirsiniz. Eğer şartlarınız buna uyuyorsa, buraya tıklayarak Steam destek sayfasına gidiniz.

tıklayarak Steam destek sayfasına gidiniz. İnternet sayfası üzerinde Steam hesabınız yoksa, bu hesabı açmanız gerekiyor.

Hesabınızı açtıktan sonra, verdiğimiz sayfada yer alan “Son Ürünler” kısmına gidiniz. Buradan iade etmek istediğiniz oyuna tıklayınız.

Burada sizden, yaşadığınız sorunun ne olduğunu açıklamanız isteniyor. En kesin yol “Umduğum gibi değil” seçeneğine tıklamaktır.

Karşınıza çıkan sayfada “İade talebinde bulunmak istiyorum” seçeneğine tıklayınız.

Yeni ekranda bu adımla kaybedeceğiniz ürünleri görürsünüz. Bu ürünlerin altında ise oyunu neden iade etmek istediğinizi sorar. Burada kendinize en uygun seçeneği işaretleyiniz.

Son olarak en alt kısımda yer alan “Talebi Gönder” butonuna tıklayınız.

İade talebiniz alındı. Eğer bir aksilik olmazsa, muhtemelen 2 gün içerisinde oyun iade edilecek ve parası size geri verilecektir. Bazı oyunlarda bu durum farklı işleyebiliyor. Özellikle 2 saat gibi bir sürede bitecek bir hikayeye sahip oyunlarda iade sistemi daha farklı çalışıyor. Buna rağmen Steam oyunlarının çok büyük bir kısmını bu şekilde geri iade edebilirsiniz.

Eğer sizler de büyük umutlarla oyun alıp beklediğiniz gibi bir oyunla karşılaşmadıysanız, bu formülü kullanabilirsiniz. Bu arada önemli bir dipnot vereyim. Eğer bir oyun hakkında kafanızda soru işaretleri varsa, oynadığınız oyun süresi 2 saat olmadan bu oyunu kapatıp iade etme işlemine başlamalısınız.