Teyit.org'un Sahibi İle İlgili Atatürk'e Hakaret İddiası

Teyit.org'un kurucusu ve sahibi olan Mehmet Atakan Foça'nın geçmişte attığı tweet'lerde Mustafa Kemal Atatürk'e hakaret ettiği iddia edildi.

Geçtiğimiz yıllarda kurulan ve kısa süre içerisinde medyada hatırı sayılır bir noktaya gelen, yanlış haberleri düzeltme misyonu güden teyit.org'un kurucusu Mehmet Atakan Foça hakkında bugün birçok iddia ortaya atıldı. İddiaya göre Foça, geçmişte attığı tweet'ler Mustafa Kemal Atatürk'e hakaret etti ve terör örgütü lideri Abdullah Öcalan ile PKK'ya yönelik olarak övgü içeren paylaşımlarda bulundu.

Mehmet Atakan Foça'nın eski tweet'lerinin ortaya çıkması üzerine birçok Twitter kullanıcısı tarafından tepki gösteren paylaşımlar geldi. Öte yandan Foça'nın attığı tweet'leri sildiği görüldü. Mehmet Atakan Foça Twitter' hesabından yaptığı açıklamada şöyle dedi:

"Yıllar önce attığım tweetler arasında (ss’lerin bazıları montaj, bazılarıysa gazeteci olarak takip ettiğim eylemlerdeki sloganların aktarımı) sorunlu bulduklarımı sildim. Bunların hiçbiri 6 yıl sonra kurulan @teyitorg'u ve ekibini bağlamaz. İncittiysem üzgünüm."

Mehmet Atakan Foça tarafından atıldığı söylenen tweet'lerden bazıları şöyle: