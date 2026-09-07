YouTube'u Televizyona Taşımanın Birden Fazla Yolu Var! Nasıl Bağlanıyor?

Bu içeriğimizde YouTube televizyona nasıl bağlanır sorusunu yanıtlıyor, yayınlama özelliğini ve TV koduyla eşleştirme yöntemini anlatıyoruz.

Telefonda izlemeye başladığınız bir YouTube videosunu daha büyük ekrana geçirmek için televizyonun kumandasından aynı içeriği yeniden aramanız gerekmiyor. Uyumlu cihazlarda telefon ile televizyon arasında bağlantı kurarak videoyu TV ekranından oynatabilir, kontrolü ise telefonunuzdan sürdürebilirsiniz.

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YouTube televizyona bağlama işlemi için kullanabileceğiniz yöntem televizyonun özelliklerine ve ağ bağlantısına göre değişiyor. Telefon ve TV aynı Wi-Fi ağına bağlıysa YouTube'un yayınlama özelliği en kısa yollardan biri. Televizyon otomatik olarak görünmüyorsa TV koduyla manuel eşleştirme seçeneği de bulunuyor.

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Telefonunuzdaki YouTube'u TV'ye birkaç dokunuşla aktarın

Akıllı televizyonunuzda YouTube uygulaması bulunuyorsa telefondaki videoları TV'de oynatmanın en kolay yollarından biri Yayınla özelliğini kullanmak. Bunun için öncelikle telefon ile televizyonun aynı Wi-Fi ağına bağlı olması gerekiyor. Bağlantıyı kurmak için şu adımları uygulayabilirsiniz:

Akıllı televizyonunuzda YouTube uygulamasını açın. Telefonunuzun televizyonla aynı Wi-Fi ağına bağlı olduğundan emin olun. Telefonunuzdan YouTube uygulamasını açın. Uygulamanın üst bölümündeki Yayınla simgesine dokunun. Açılan cihaz listesinden televizyonunuzu seçin. Bağlantı tamamlandıktan sonra izlemek istediğiniz videoyu açın.

Video televizyonda oynatılmaya başladığında telefonunuz bağlantıyı yönetmek için kullanılabiliyor. Videoyu duraklatabilir, ileri veya geri alabilir ve izlemek istediğiniz başka içerikleri seçebilirsiniz.

Bu yöntemde telefon ekranındaki görüntünün tamamı televizyona yansıtılmıyor. YouTube uygulaması yalnızca seçtiğiniz içeriği TV'deki YouTube uygulamasına gönderiyor. Bu nedenle bağlantı kurulduktan sonra telefonunuzu başka işlemler için kullanmaya devam edebilirsiniz. Birden fazla uyumlu televizyon veya yayın cihazı aynı ağdaysa Yayınla simgesine bastığınızda listede birkaç cihaz görebilirsiniz. Videonun yanlış ekranda başlamaması için bağlanmak istediğiniz televizyonun adını kontrol etmeniz yeterli.

Aynı Wi-Fi ağı yoksa TV kodu devreye giriyor

Telefon ve televizyon birbirini otomatik olarak görmediğinde YouTube'un sunduğu TV koduyla bağlama özelliği kullanılabiliyor. Bu yöntemde televizyonda oluşturulan kod telefona giriliyor ve iki cihaz manuel olarak eşleştiriliyor.

TV koduna ulaşmak için televizyonunuzdaki YouTube uygulamasını açın ve şu adımları takip edin:

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Televizyonda YouTube uygulamasına girin. Sol taraftaki menüden Ayarlar bölümünü açın. TV koduyla bağlan seçeneğine ilerleyin. Ekranda görünen mavi renkli sayısal kodu açık bırakın. Telefonunuzdaki YouTube uygulamasını açın. Yayınla simgesine dokunun. TV koduyla bağla seçeneğini açın. Televizyonda görünen kodu telefonunuza girin. Bağla seçeneğine dokunun.

Eşleştirme tamamlandıktan sonra telefondan seçtiğiniz YouTube videolarını televizyonda oynatabilirsiniz. Telefon yine oynatma kontrollerini yönetmek ve sıradaki içeriği belirlemek için kullanılabilir. TV kodunun önemli avantajlarından biri, telefon ile televizyon aynı Wi-Fi ağına bağlı olmadığında da bağlantı kurulabilmesi. Dolayısıyla otomatik cihaz bulma yöntemi çalışmadığında doğrudan ekran yansıtma uygulamalarına yönelmeden önce bu seçeneği deneyebilirsiniz.

YouTube TV koduyla nasıl bağlanır?

YouTube uygulamasını destekleyen tabletlerde de benzer yöntemle televizyonla eşleştirme yapılabiliyor. Temel mantık, televizyonda görüntülenen kodun mobil cihazdaki YouTube uygulamasına girilmesine dayanıyor.

Kodun doğru girilmesine rağmen bağlantı kurulamıyorsa televizyon ekranındaki kodu yeniden kontrol edin. Eski bir eşleştirme ekranını açık bıraktıysanız YouTube ayarlarından TV kodu bölümünü yeniden açıp güncel kodla işlem yapmayı deneyebilirsiniz. Bağlantı kurulduktan sonra her video için kodu yeniden girmeniz gerekmiyor. Eşleştirilen cihaz üzerinden YouTube'da gezinerek istediğiniz içerikleri televizyona gönderebilirsiniz.

Bilgisayardaki YouTube videosu televizyona aktarılabilir

YouTube'u televizyonda açmanın yolu yalnızca telefondan geçmiyor. Bilgisayarınızda izlediğiniz bir videoyu da uyumlu televizyona veya yayın cihazına gönderebilirsiniz. Bunun için bilgisayar ile televizyonun aynı Wi-Fi ağına bağlı olması gerekiyor. YouTube üzerinden bağlantı kurmak için şu adımları takip edebilirsiniz:

Bilgisayarınızdan YouTube'u açın. Televizyonda YouTube uygulamasını çalıştırın. İzlemek istediğiniz videoyu bilgisayarda açın. Video oynatıcısındaki Yayınla simgesine tıklayın.

Açılan listeden televizyonunuzu veya kullanmak istediğiniz yayın cihazını seçin. Bağlantının kurulmasını bekleyin. İşlem tamamlandığında video televizyon ekranında oynatılıyor. Bilgisayar üzerinden videoyu duraklatabilir, farklı bir içeriğe geçebilir veya oynatma sırasına yeni videolar ekleyebilirsiniz.

YouTube'u TV'de kullanmak için telefon şart değil

Akıllı televizyonunuzda YouTube uygulaması varsa telefon veya bilgisayarla bağlantı kurmadan da hesabınıza giriş yapabilirsiniz. Bu yöntem, YouTube'u düzenli olarak televizyondan kullananlar için daha pratik bir seçenek hâline gelebilir.

TV'deki YouTube uygulamasını açtıktan sonra Oturum aç seçeneğini kullanmanız gerekiyor. Karşınıza çıkan seçeneklere göre televizyon kumandasıyla hesap bilgilerinizi girmek yerine telefon veya bilgisayardan oturum açma işlemini tamamlayabilirsiniz.

Hesabınızı televizyona eklediğinizde abonelikleriniz, size özel öneriler ve oynatma listeleriniz gibi hesapla bağlantılı bölümlere TV uygulamasından ulaşabilirsiniz. Böylece her video izlemek istediğinizde telefonu televizyona yeniden bağlamanız gerekmez.

Ortak kullanılan veya size ait olmayan bir televizyonda hesabınızı açık bırakmamaya dikkat etmek gerekiyor. Otel, kiralık ev veya başka bir kişinin televizyonunda YouTube hesabınızı kullandıysanız izleme işlemi bittikten sonra oturumu kapatmanız daha doğru olur.

Telefon TV'yi görmüyorsa bunları kontrol edin

Yayınla simgesine dokunduğunuz hâlde televizyonun adını listede göremiyorsanız bağlantının tamamen bozuk olduğunu düşünmeden önce birkaç ayarı kontrol edebilirsiniz. Sorunun kaynağı çoğu zaman cihazların aynı ağı kullanmaması veya uygulamalardan birinin bağlantıyı düzgün şekilde kuramaması oluyor.

İlk olarak telefon ve televizyonun aynı Wi-Fi ağına bağlı olduğundan emin olun. Evde 2,4 GHz ve 5 GHz için farklı ağ adları kullanılıyorsa cihazların farklı ağlara bağlanmış olması televizyonun listede görünmesini etkileyebilir. Misafir ağı gibi cihazların birbirleriyle iletişim kurmasını sınırlayan bağlantılar da sorun çıkarabilir. Ardından televizyon ve telefondaki YouTube uygulamasını kapatıp yeniden açabilirsiniz. Uygulamaların güncel sürümlerini kullanmak da bağlantı sırasında karşılaşılabilecek uyumluluk problemlerini azaltabilir. Sorun devam ediyorsa televizyonu, telefonu ve modemi yeniden başlatmayı deneyebilirsiniz.

YouTube'daki Yayınla simgesi görünmüyorsa mobil cihazın yerel ağ erişim izinlerini de kontrol etmek gerekebilir. İşletim sisteminin uygulamaya verdiği ağ izinleri kapalıysa YouTube yakındaki uyumlu cihazları bulamayabilir. Televizyon otomatik olarak bulunmadığında ise ilk bölümde anlattığımız TV koduyla bağlama yöntemine geçebilirsiniz. Bu yöntem cihazların otomatik keşif sistemi üzerinden birbirini bulamadığı durumlarda alternatif oluşturuyor.

Eski televizyonlarda da YouTube izlenebilir

Televizyonunuz akıllı özelliklere sahip değilse YouTube'u büyük ekranda izlemek için mutlaka yeni bir TV satın almanız gerekmiyor. HDMI girişi bulunan televizyonlarda farklı cihazlarla YouTube erişimi elde edilebilir.

Google TV veya benzeri medya oynatıcıları, oyun konsolları ve YouTube uygulamasını destekleyen diğer yayın cihazları bu amaçla kullanılabiliyor. Harici cihaz televizyona bağlandıktan sonra YouTube uygulaması cihaz üzerinden çalıştırılıyor.

Bilgisayarı HDMI kablosuyla televizyona bağlamak da daha doğrudan bir yöntem. Bu senaryoda televizyon bilgisayar için ikinci ekran görevi görüyor. YouTube videosunu bilgisayardan açtığınızda görüntü ve ses HDMI üzerinden televizyona aktarılabiliyor.

Telefonla YouTube bağlantısında yalnızca video televizyona gönderilebilirken HDMI kullanımında bilgisayar ekranındaki görüntü doğrudan TV'ye aktarılıyor. Hangi yöntemin daha uygun olduğu kullandığınız televizyona göre değişiyor. Güncel bir akıllı TV'de YouTube uygulaması ve kablosuz bağlantı seçenekleri yeterli olurken eski modellerde harici bir medya cihazı veya HDMI kablosu daha kullanışlı bir çözüm olabilir.

YouTube'u televizyona bağladıktan sonra videoları büyük ekranda izlerken kontrolü telefon veya bilgisayardan sürdürebilirsiniz. Siz YouTube'u TV'de kullanırken kablosuz bağlantıyı mı yoksa doğrudan televizyon uygulamasını mı tercih ediyorsunuz? Deneyimlerinizi yorumlarda paylaşabilirsiniz.