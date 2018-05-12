Ünlü YouTuber, Kaçakçılık Suçundan Gözaltına Alındı

Ünlü YouTuber Mervan Tepelioğlu, Gürcistan’dan Türkiye’ye araba getirip bunu videoya çektikten sonra kaçakçılık yaptığı gerekçesiyle yakalandı.

Türkiye’nin en çok aboneye sahip YouTuber’larından Enes Batur’un arkadaşı olan YouTuber Mervan Tepelioğlu, geçtiğimiz dönemde, 200 bin TL’lik arabayı 45 bin TL’ye almak şeklinde bir video hazırlamıştı.

Habertürk gazetesinden Nihat Uludağ’ın haberine göre, bu video Mervan’a pahalıya mal oldu. Geçtiğimiz Şubat ayında yayınlanan video, bugüne kadar 1.5 milyon kişi tarafından izlendi. Pek çok kişi Mervan’ın bu videosundan memnunken, bazıları bu olayın kaçakçılığa girdiğini belirtmişlerdi.

Gümrük Muhafaza Müdürlüğü Tarafından da İzlendi

Mervan, bu videoyla yalnıza hayranları tarafından değil, Gümrük Muhafaza Müdürlüğü ekipleri tarafından da izlendi. Videoda 2003 model Nissan 350 Z marka otomobili Türkiye’ye nasıl soktuğunu açıklayan Mervan’ın bu hareketi Gümrük Muhafaza Müdürlüğü’nün dikkatini çekti. Müdürlük, daha sonrasında araca el koyarak, Mervan Tepelioğlu’nun gözaltına alınmasını sağladı. İfadesine başvurulan Tepelioğlu, Trabzon’a gittiğinde kendisine Gürcistan’da araçların çok ucuz olduğunu söylediklerini belirterek, “Konuyu araştırmak için Gürcistan’a gittim. Burada galerisi olan Murat Katemi ile tanıştım. Bu konuda bir video çekerek Türkiye’ye döndüm” dedi.

Mervan Tepelioğlu, arabayı Türkiye’ye nasıl soktuğunu ise şu şekilde anlattı: “Araç için Gürcistan’da düzenlenmiş ruhsat belgem var. Aracı, 2 Şubat 2018’de Batum’da Murat Katemi aracılığıyla Gürcistan’da bulunan ismini hatırlayamadığım bir Türk vatandaşından aldım. Murat Katemi işlemlerin usule uygun olduğunu, Gürcistan’da onun tanıdığı bir şahsın şirket kuracağını, daha sonra o kişinin şirketi bana devredeceğini söyledi. O kişi şirket kurucusu olması nedeniyle şirketin üzerine kayıtlı bir aracı Türkiye’ye sokabilecekti. Sonra şirketi Akhverdi Karimov isimli kişiden devraldım. Arabayı,devraldığım şirket üzerine satın aldım. Daha sonra Karimov’a, aracı yurt içi ve yurt dışında kullanabileceğim yönünde Gürcistan noterinde vekâlet verdim. 5 bin dolar araba için, 2 bin 500 dolar da şirket masrafları için ödeme yaptım. Toplam maliyeti 45 bin TL’yi buldu.”

Yaşanan olayda kendisinin de mağdur olduğunu belirten Tepelioğlu, “İşin gümrük boyutundan haberim yoktu. Bu aracı yasal şekilde kullandığımı düşünüyordum. Tüm bildiklerimi anlattığım için etkin pişmanlıktan yararlanmak istiyorum” dedi.

Bu olayın ardından Mervan Tepelioğlu hakkında soruşturma başlatıldı. Usulsüzlük ve kaçakçılık suçundan başlatılacak soruşturma sonucunda hakkında dava açılıp açılmayacağı ilerleyen dönemde belli olacak.

2009/15481 sayılı Bakanlar Kurulu kararı uyarında yurt dışında yaşayan kişiler, ikamet yerlerinde adına kayıtlı olan araçlarını turistik kolaylık kapsamında Türkiye’ye getirebilir. Bu araçları kişinin kendisi, eşi ve çocukları kullanabilir. Üçüncü kişilerin bu araçları kullanması yasaktır. Türkiye dışında yerleşmiş olan Türk vatandaşı, çifte vatandaş veya mavi kart sahibi kişilerin araçları Türkiye’de 2 yıl kadar kalabilir. Yabancı ülke vatandaşlarının getirdiği araçlar ise, vize süresi boyunca bulunabilir. Ülkemizde oturma izni bulunmayan turistlerin araçları ise 90 gün boyunca burada bulunabilir. Türkiye’de ikamet eden kişilerin ise, yurt dışından otomobil getirme hakları bulunmuyor.