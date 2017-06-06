Yeteri Kadar Su İçmediğinizi Gösteren 10 İşaret

Su yaşamın kaynağı, belkide dünyadaki en önemli maddedir. Peki eksikliğine en fazla üç gün tahammül edebildiğimiz bu maddeyi yeteri kadar tüketiyor muyuz? İşte yeteri kadar su içmediğinizi gösteren 10 işaret.

Su hayatın kaynağı olarak tanımlanmaktadır. İnsan vücudunun %70’i, gezegenimizin ¾’ten fazlası sudan oluşuyor. Dünya dışındaki gezegenlerde hayat olup olmadığı ipucuna bile orada su kaynağı arayarak ulaşmaktayız. Peki suya bağımlı birer organizma olarak vücudumuzun ihtiyacı olduğu kadar onu tüketiyor muyuz? İşte tüketmediğinizde vücudunuzun verdiği 10 işaret!

1- Sürekli Ağız Kuruluğu Yaşıyorsunuz

Su tüketmek boğaz ve ağızdaki mukus zarlarının salgılarını bir anlamda tazeler. Böylece ağzınız tükrük ile düzenli bir şekilde nemli kalır. Eğer sürekli boğaz kuruluğunuz varsa daha çok su içmelisiniz.

2- Cildiniz Diğer İnsanlardan Daha Kuru

Cildiniz vücudunuzdaki en büyük organdır. Bu nedenle ciddi anlamda su tüketir. Eğer yeterince su tüketmiyorsanız, bu durumda cildinizde kuruluklar başlayacaktır. Böyle bir durum fark ettiyseniz, kesinlikle önleminizi almalısınız.

3- Çok Susuyorsunuz

Eğer susadığınızı fark ettiğiniz anda diliniz damağınız iyice kuruyorsa, kesinlikle az su içiyorsunuz demektir. Vücudunuzun uyarılarına biraz daha özen gösterin ve sık aralıklarla azar azar da olsa su tüketin.

4- Gözlerinizde Kuruluk Mevcut

Evet, az su içmek gözlerde de kuruluk yapar. Su olmayınca gözleriniz kan çanağına döner ve kuruluk hissedersiniz. Bu durum uzun sürerse gözleriniz zarar da görebilir. Siz iyisi mi, bol bol su için.

5- Sıklıkla Eklem Ağrıları Çekiyorsunuz

Kemik disklerinin %80’i sudur. Bu da herhangi bir dehidrasyon durumunda, kemiklerinizde ağrıların başlayacağının bir anlamda garantisi demektir. Sürekli eklem ağrısı çekiyorsanız, bu az su içtiğinizden kaynaklanıyor olabilir.

6- Kas Kütleniz Son Zamanlarda Azalmaya Başladı

Kaslar da büyük su kütlesi taşır. Egzersizlerden önce, egzersiz sırasında ve sonrasında su içmek kaslarınıza fayda sağlar. Bu sayede vücudunuz daha sağlıklı bir çalışma düzeni sağlar.

7- Hastalıklarınız Normalden Uzun Sürüyor

Su içmek vücudunuzdaki toksinleri sürekli boşaltmanızı sağlar. Organlarınız tıpkı bazı makineler gibi filtreleme işlemi görür. Ancak bu makineleri yeterince yağlamazsanız, çalışmamaya başlarlar. Makine parçaları için yağ ne ise organlarımız için de su odur. Eğer yeterince su tüketmezseniz, vücut kendi iç kaynağındaki suya yönelir ve hasta olunca uzunca bir süre iyileşmezsiniz.

8- Yorgun ve Letarjik Hissediyorsunuz

Eğer vücudunuz susuz kalırsa, ihtiyacı olan suyu kanınızdan ödünç almaya başlar. Bu da kandaki oksijen oranını düşürür. Kandaki oksijen oranının azalması, uykusuzluğa ve yorgunluğa sebep olur.

9- Sürekli Mideniz Kazınıyor

Susuzluk, mide kazınmalarına sebep olur ve aç olduğunuzu hissedersiniz. Gece atıştırmalarına sebep olan mide kazınmaları, bu nedenle meydana gelmektedir. Bu durumu fark ettiğinizde mutlaka su içiniz.

10- Sindirim Zorlukları Yaşıyorsunuz

Suzuzluğun mukus tabakasına fayda sağladığından daha önce bahsetmiştik. Ancak bu durum sadece boğaz ve ağız içine etki etmiyor, bütün bir sindirim sistemini etkiliyor. Çünkü mukus tabakası midemizde ve vücudumuzun birçok yerinde mevcut. Eğer sindirim problemleri yaşıyorsanız, uzmanlar daha çok su tüketmenizi öneriyorlar.