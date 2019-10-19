0’dan 100’e En Hızlı Ulaşabilen 10 Elektrikli Araba (Liste)

Elektrikli araçların trendi her geçen gün giderek artıyor. Hatta tanıtılan en yeni model elektrikli araçlar, motorlu araçlarla karşılaşabilecek noktaya kadar ulaştı. Bu içeriğimizdeyse bir oto-inceleme sitesi olan MotorTrend'in testlerine göre 0'dan 100 kilometreye en kısa sürede ulaşan 10 elektrikli aracı listeleyeceğiz.

Elektrikli otomobiller, henüz oldukça yeni bir teknoloji olmasına rağmen endüstrideki yerini sağlama almayı başardı. Artık yalnızca lüks segmente ait olmayan bu araçlar, yavaş yavaş pahalıdan ana akıma doğru yönelmeye başladı. Tabii ki bu araçların bu kadar çok tercih edilmesinin en büyük nedenlerinden biri de gelişen teknoloji.

Elektrikli araçlar önceleri çok hızlanamaz, fazla yol gidemez olarak görülüyorlardı. Fakat şimdiyse, motorlu araçlardan özellikle hızlanma bakımından geri kalan bir yanlarının olmadığını söylemek mümkün. İşte bu noktada bir oto-inceleme sitesi olan MotorTrend, şimdiye kadar test edilmiş ve 0’dan 100 km’ye en hızlı ulaşan ilk 10 aracı listeledi. Dilerseniz gelin bu listeye yakından bakalım.

10. Hyundai Kona Electric – 6,6 saniye

Kona Electric aslında 201 hp ve 290 lb-ft tork üreten ve gazla çalışan emsallerinden daha güçlü. Hatta sunulan en güçlü gaz versiyonundan bile neredeyse daha hızlı. Düzgün sürüş deneyimi ve 415 kilometrelik elektrik menziliyle Kona Electric, bu listeye 10. sıradan girmeye hak kazandı.

9. Mercedes-Benz B-Class Electric – 6,5 saniye

Nispeten hızlı, hoş ve lüks sayılabilecek Mercedes B-Serisi hatchback, 177 hp ve 251 lb-ft tork değerleriyle 0-100 km arasına yalnızca 6,5 saniyede ulaşabiliyor. Mercedes, bu modelin üretimine 2017 yılında son vermişti.

8. Nissan Leaf Plus – 6,5 saniye

Nissan'ın popüler elektrikli otomobilinin uzun menzilli versiyonu olan Leaf Plus, 214 hp ve 250 lb-ft tork değerleri ile standart versiyondan çok daha güçlü. Şehir içinde ya da otoyolda sessiz ve dengeli bir sürüş vadeden bu otomobilin tam dolu bir bataryayla gidebileceği maksimum yol ise yaklaşık 365 kilometre.

7. BMW i3 – 6,4 saniye

İç tasarımı, okaliptüs ağacı gibi doğal malzemelerle çevreye duyarlı bir şekilde oluşturulan BMW i3, maksimum hız olarak saatte 160 kilometreye ulaşabiliyor ve tam dolu bir batarya ile yaklaşık 260 kilometre yol gidebiliyor.

6. Chevrolet Bolt – 6,3 saniye

Uzun menzilli elektrikli arabaları daha çok kitleye ulaştıran Chevrolet Bolt, Tesla Model S'ten sonra MotorTrend'in “Yılın Araba Ödülü”nü kazanan ikinci elektrikli araç olmayı başarmıştı. 2020 modellerinde 420 km’ye kadar arttırılmış menzile sahip olan Chevrolet Bolt, 200 hp ve 266 lb-ft tork değerleriyle de oldukça seviliyor.

5. Audi E-Tron – 5,1 saniye

Audi'nin ilk tamamen elektrikli ürünü olan E-Tron SUV, Volkswagen grubunun mevcut SUV mimarisinden bileşenleri içeren elektrikli araçlara özgü yeni bir platform üzerine inşa edildi. İki elektrikli motora sahip olan bu araç, 355 hp ve 413 lb-ft tork üretiyor. Bu aracın test ettikleri en hızlı elektrikli araçlardan biri olduğunu belirten MotorTrend, aracın 5,1 saniyede 0’dan 100 km’ye ulaşabildiğini belirtiyor.

4. Jaguar I-Pace – 4 saniye

Şık bir görünüme sahip olan Jaguar I-Pace, 394 hp ve 512 lb-ft tork değerleri ile oldukça güçlü bir araç. Hassas direksiyon ve anında ivmelenme gibi pek çok özelliğiyle lüks araçlar kategorisine giren I-Pace, tam dolu bir batarya ile 380 kilometre yol gidebiliyor.

3. Tesla Model X P90D – 3,2 saniye

En hızlı elektrikli otomobillerden biri aslında bir SUV. Boyutuna kıyasla şaşırtıcı derecede hızlı olan bu araç, aynı markaya ait 75D modeli 5,5 saniyede 0’dan 100’e ulaşabilirken, yalnızca 3,2 saniyede 0’dan 100 km hıza ulaşabiliyor. Ayrıca MotorTrend, testlerde kullandıkları Model X P90D’nin 2016 model olduğunu da belirtiyor.

2. Tesla Model 3 Dual Motor Performance – 3,1 saniye

Tesla’nın giriş seviyesi aracı olmasına rağmen Model 3 Dual Motor Performance, oldukça güçlü bir araç. MotorTrend uygulanan testlerde çift motorlu Model 3 Performance’nin, 0’dan 100’e 3,1 saniyede ulaşabildiğini belirtiyor. Ayrıca bu araç, 450 hp ve 471 lb-ft tork değerleriyle de oldukça dikkat çekiyor. Aracın menzilinin ise yaklaşık 500 km olduğunu da belirtelim.

1. Tesla Model S P100D - 2,3 saniye

Testlerinde 2017 model bir Model S P100D kullandıklarını belirten MotorTrend, bu aracın 0’dan 100 km’ye tam olarak 2,28 saniyede ulaşabildiğini söylüyor. Elektrikli araçların gelecek olduğunu gösteren bu araç 2016 yılında tanıtıldığında 134.500 dolardan listelenmişti. Aracın tam dolu bir batarya ile gidebildiği menzil ise yaklaşık 510 kilometre.

MotorTrend’in testlerine göre 0’dan 100’e en hızlı şekilde ulaşabilen elektrikli araçları listelediğimiz içeriğimizde en dikkat çeken araçların Tesla modelleri olduğunu söylemek mümkün. Son olarak MotorTrend, yeni tanıtılan Porsche Taycan'ı henüz test etme fırsatı bulamadıklarını, ancak aracın resmi verilere göre 0’dan 100 km hıza yalnızca 2,6 saniyede ulaşabildiğini belirtiyor. Bu ve buna benzer içeriklerden haberdar olmak için bizi takip edebilirsiniz.