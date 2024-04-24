Bir iPhone kullanıcısıysanız, klavyede mesaj yazarken tuş sesinin kendi kendine arttığına şahit olabilirsiniz. Aynı şekilde telefonun kilit sesi ya da bildirim sesi de bir anda daha yüksek çıkabiliyor. Peki ama niye?

iPhone kullanıcılarının çoğunun yaşadığı ancak sebebini bilmediği bir sorun bu.

Benim de kullandığım iPhone SE 2020 ve iPhone 13'te deneyimlediğim ve canımı sıkan bu sorunu Apple müşteri hizmetlerine sormaya karar verdim. Peki ne yanıt aldım?

Apple müşteri hizmetlerinin aktardığına göre bu her telefonda yaşanan bir sorun değil.

Her ne kadar yerli ve yabancı forumlarda bu sorundan sıklıkla bahsedilse bile Apple yetkilisi aktardığı bilgide her modelde bu durumun yaşanmadığını söylüyor. Ancak kendilerine bu yönde şikâyetlerin sıklıkla geldiğini de belirtiyor. Yani evet, iPhone kullanıcıları böyle bir sorun yaşıyor, biz kendi kendimize kurmuyoruz. :)

Bu sorun daha çok yeni modellerde görülüyor.

Yine müşteri temsilcisinin aktardığı bilgiler doğrultusunda Apple’ın bu tarz şikâyetleri daha çok yeni modellerde aldığını söyleyebiliriz. Özellikle iPhone X, 11, 12, 13 ve 14 modellerinde kullanıcılar bu sorunu yaşadığını belirtmiş. Çıkalı 8 ay olan iPhone 15 hakkındaysa bu konuda pek fazla şikâyet bulunmuyor.

Peki bu sorun neden kaynaklanıyor?

Görüştüğüm yetkili, bana bu sorunun daha çok yeni sürümlerde karşılaştıkları bir yazılım hatasından kaynaklı olabileceğini söyledi. Yani kullanıcıların manuel olarak, farkında bile olmadan değiştirdiği bir ayardan dolayı anlık olarak kaynaklanabiliyor.

Çözüm önerileri neler?

Apple, bu sorunun çözümü için ilk olarak 'dikkat farkındalığı' özelliğini kapatmayı öneriyor. Bu ayar, telefonunuzun 'erişilebilirlik ayarları' bölümünde yer alıyor. Ancak Apple Destek, bunun da kesin bir çözüm olmayabileceğinin altını çiziyor.

Başta anlaşılması güç gibi gelse bile VPN kullanıldıktan sonra da bu tarz problemlerin yaşanabileceği belirtiliyor.

Apple Destek’e göre VPN aktif olduktan sonra kapatılsa bile telefon ayarlarında pek çok değişikliğe yol açabiliyor. Apple’ın bu noktada önerisi ağ ayarlarını sıfırlamak.

Diğer çözüm yolları ise alışık olduğumuz cinsten. Müşteri hizmetleri, sorunun anlık olarak telefona özel bir şekilde kaynaklandığından dolayı çözüm için yazılım güncellemeyi de öneriyor. Eğer tüm adımlardan sonra sorununuz devam ediyorsa son çare telefonu sıfırlamak.

Özetlemek gerekirse Apple’ın da yaptığı önerilerden anladığımız üzere sorunun esas bir kaynağı yok.

Anlık olarak gelişen, her telefonda olmayan yazılımsal bir hata olduğu söyleniyor ve yukarıda adımların uygulanması öneriliyor.

Bizim kendi yaptığımız araştırmalarda çoğu kullanıcı çareyi klavye sesini kapatmakta bulmuş. Peki siz bu sorunla hiç karşılaştınız mı, uyguladığınız bir çözüm yolu var mı? Yorumlarda belirtmeyi unutmayın.

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