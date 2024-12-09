Cüzdanınızda tamı tamına 1 milyon poundluk bir banknot taşıdığınızı hayal edin. Kulağa çılgınca gelse de bu banknotlar gerçekten de var. Gelin detaylarını anlatalım.

Devler olarak adlandırılan 1 milyon ve 100 milyon poundluk bu kâğıt paralar, aslında sıradan para birimleri değil.

1 milyon ve 100 milyon poundluk kâğıt paralar İskoçya ve Kuzey İrlanda’da ticari bankalar tarafından basılan ve günlük kullanılan küçük kâğıt paraların arkasındaki teminatı sağlamak için basılmış.

Yani bu paralar bireysel kullanıcıların kullanımı için dolaşımda değil.

Bu paralar yalnızca sistemin finansal istikrarını garanti altına almak için varlar.

Başka bir deyişle, bu dev kâğıt paralar günlük kâğıt paraların değerini destekleyerek İngiltere’nin para birimi sisteminde önemli rol oynuyorlar.

Söz konusu banknotu basacak olan yetkili İskoç veya Kuzey İrlandalı bankanın, kendi banknotlarını basmak için her bir pound karşılığında İngiltere Merkez Bankası'na eşdeğer miktarda sterlin yatırması gerekiyor.

İngiltere Merkez Bankası’nın bu kâğıt paraları sadece kriz anlarında devreye girecek bir güvence olarak sakladığı biliniyor.

Eski 1 milyon poundluk kâğıt paraların bir kısmının bazı koleksiyonlarda bulunduğunu ancak kesinlikle halk arasında dolaşmasına izin verilmediği söyleniyor.

Sebebininse, böyle bir durumda finansal sistemde bozulmalar olabilmesi olduğu belirtiliyor.

Yani, cüzdanınızda 1 milyon poundluk bir kâğıt para bulunması bizler için zaten bir hayal olsa da imkânı olan için bile pek mümkün görünmüyor.

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