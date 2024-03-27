10 yaşındaki satranç oyuncusu Faustino Oro, Magnus Carlsen'i yendikten sonra "Satrancın Messi'si" olarak adlandırıldı.

Satranç dünyasının zirvesinde çok uzun süredir Magnus Carlsen yer alıyor. Carlsen'in FIDE Satranç Sıralaması'nda zirvedeki yeri sarsılmaz gibi gözüküyor olsa da, 10 yaşındaki çok yetenekli bir çocuk olan Faustino Oro, oynadıkları kısa oyunda Carlsen'i şah mat etmeyi başardı.

23 Mart'ta gerçekleşen mücadelede 10 yaşındaki Arjantinli çocuk, sadece 38 saniyede oyunu kazandı. Bu yüzden de çoğu kişi çocuğu "Satrancın Messi'si" olarak adlandırdı. Oyunun görüntüleri, Oro'nun YouTube kanalındaki yayınında da yer aldı. Chess.com üzerinden oyun oynayan çocuk, kendisini bir anda Magnus Carlsen'in karşısında buldu.

İşte o maç

Oyun çok hızlı bir şekilde ilerlerken, Oro oyunun sonlarına doğru avantajlı bir konum elde etti. Hatta "Bu oyunu kaybedersem satrancı bırakırım" da dedi. Oro, Carlsen'in oyunu kazanamayacağı bir noktaya geldiğinde oyundan çekilmesiyle birlikte mücadeleyi kazanmış oldu.

Öte yandan Oro'nun bu zaferi aslında bir ilk değil. Genç yetenek daha önce de Daniel Naroditsky ve Hikaru Nakamura gibi büyük ustalara karşı giriştiği mücadelelerden de galip ayrılmıştı. Bu galibiyetlerden sonra Arjantinli genç yetenek satranç dünyasının dikkatlerini üzerine çekmişti.

Öte yandan Oro'nun başarısını küçümseyenler de yok değil. Büyük ustalardan Anish Giri, "Bu heyecan neden, Carlsen onu muhtemelen uzun bir klasik satranç oyununda yine de yener, özellikle de 14 ya da 16 oyunda." ifadelerini kullandı.