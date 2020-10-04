100 TL Altına Alınabilecek En İyi Powerbank Tavsiyeleri

Akıllı telefonunuzun ya da tabletinizin bataryası ne kadar güçlü olursa olsun, gün içinde aktif kullanım sonucu tükenebiliyor ve taşınabilir şarj cihazına (powerbank) ihtiyaç duyabilirsiniz. Biz de bu nedenle 100 TL altı bir ücretle satın alabileceğiniz powerbank tavsiye listesi hazırladık ve seçtiğimiz modellerin öne çıkan özelliklerini anlattık.

Akıllı telefon ve tabletlerin bataryaları her geçen gün daha da güçleniyor ve cihazlara yapılan iyileştirmeler sonucu daha uzun süre kullanım imkanı sunuyorlar. Ancak aktif kullanım sonucu ya da şarj edecek yer veya zaman bulamama sonucu pek çok kullanıcı için bir powerbank ihtiyacı ortaya çıkıyor. İyi bir powerbank bulmak, iyi bir akıllı telefon bulmak kadar önemli bir meseledir.

Powerbank seçerken dikkat edilmesi gereken pek çok nokta var ancak kullanıcılar en çok ürünün fiyatına odaklanıyorlar. Uygun fiyata, güçlü performans gösteren bir powerbank bulmak bazen oldukça zor olabiliyor. Sizin için 100 TL altına bulabileceğiniz en iyi powerbank modellerini listeledik ve öne çıkan özelliklerini anlattık. Ürünlerin fiyatları alışveriş noktalarına ve anlık kampanyalara göre değişiklik gösterebilir.

100 TL altı en iyi powerbank tavsiyeleri:

Vestel 20291082 4000 mAh Taşınabilir Batarya

Dexim M10 10.000 mAh

Vestel 20291078 5000 mAh Type-C Taşınabilir Batarya

Baseus Gentleman 10.000 mAh

Xiaomi Redmi 10000 mAh Taşınabilir Hızlı Şarj Cihazı 12 W

Duracell 3350 mAh Powerbank

Philips DLP5206YL 4000 mAh

Anker PowerCore Select Powerbank 10.000 mAh

Huawei Powerbank 10000mAh 18W Type-C

TTEC 10.000 mAh PowerSlim Duo Taşınabilir Şarj Aleti

Fiyat: 99,90 TL

Kapasite: 10.000 mAh

USB bağlantısı: 2 Adet Type-A çıkış, 1 adet Type-C giriş

İki adet USB çıkışı ve bir adet Type-C bağlantısı bulunan TTEC PowerSlim Duo ile aynı anda birden çokı cihazı hızlı şarj etme imkanınız var. 230 gram ağırlığı ile günlük kullanım için oldukça uygun. Akım koruma teknolojisi sayesinde şarj esnasında cihazın zarar görmesini engelleyen PowerSlim Duo, pek çok akıllı telefonu birden fazla kez şarj edecek kapasiteye sahip. Ürüne Amazon üzerinden ulaşmak için buraya tıklamanız yeterli.

Fiyat: 98,90 TL

Kapasite: 10.000 mAh

USB bağlantısı: 1 adet Type-A çıkış, 1 adet Type-C giriş

Sahip olduğu 18W akım gücü ile hızlı şarj imkanı sunan Huawei Powerbank, tek çıkış noktasına sahip olduğu için birden fazla cihazı aynı anda şarj etme imkanı sunmuyor ancak sırayla da olsa birden çok cihazı şarj edebileceğiniz bir kapasiteye sahip Üzerinde bulunan ışık paneli sayesinde cihazın şarj durumunu kolayca öğrenebilirsiniz. Ürüne ulaşmak için buraya tıklayabilirsiniz.

Fiyat: 99,80 TL

Kapasite: 10.000 mAh

USB bağlantısı: 1 adet Micro USB giriş, 2 adet Type-A çıkış

Anker PowerCore, bilinen bir marka olmasa da Amazon internet sitesinde çok satanlar listesine girmeyi başarmış ve kullanıcıların beğendiği bir ürün. 10.000 mAh kapasitesi, çoklu çıkış noktası ve hızlı şarj özelliği ile birden fazla cihazı aynı anda ve hızlı bir şekilde şarj etme imkanı sunuyor. Boyutu küçük ancak biraz kalın olduğu için cebe sığsa da taşıma sırasında rahatsız edebilir. Ürüne ulaşmak için buraya tıklayabilirsiniz.

Fiyat: 94,81 TL

Kapasite: 4.000 mAh

USB bağlantısı: 1 adet Micro USB giriş, 1 adet Type-A çıkış

Philips DLP5206YL taşınabilir şarj aleti, kapasite olarak muadil modellerine göre daha düşük bir kapasiteye sahip. Standart bir akıllı telefonu ancak bir kez şarj edebilirsiniz. Cihazın öne çıkan tek özelliği tasarımı denebilir. Altın sarısı ve kırmızı ile renklendirilen powerbank oldukça hoş görünüyor, taşıması da kolay. Ancak güzel görünüyor diye bu kadar az bir kapasite ile yetinmek zor olacaktır. Ürüne ulaşmak için buraya tıklayabilirsiniz.

Fiyat: 86,91 TL

Kapasite: 3350 mAh

USB bağlantısı: 1 adet Micro USB giriş, 1 adet Type-A çıkış

Duracell Powerbank’in 3350 mAh kapasite sunduğu bu modeli pek çok cihaz için oldukça yetersiz gelecektir. Ancak bu model o kadar ince bir yapıya sahip ki, özellikle cepte taşınması ve hiçbir rahatsız vermemesi için tasarlanmış görünüyor. Cihazınızın bataryasına göre belki ancak bir kez şarj edebilirsiniz ama Duracell, bu kapasiteyi kullanmadığınız zamanlarda koruduğunun garantisini veriyor. Ürüne ulaşmak için buraya tıklayabilirsiniz.

Fiyat: 80,58 TL

Kapasite: 10.000 mAh

USB bağlantısı: 1 adet Micro USB, 1 adet Type-C olmak üzere 2 giriş; 2 adet Type-A çıkış

12W akım gücü ile hızlı şarj imkanı sunan Xiaomi, iki adet USB çıkışı ile birden fazla cihazı aynı anda şarj etme imkanı sunuyor. Özel akım koruma özelliği sayesinde cihazlarınızı şarj olurken oluşabilecek kısa devrelerden koruyacaktır. Cep için biraz büyük olsa da çantada taşımak için ideal bir boyuta sahip. Ürüne ulaşmak için buraya tıklayabilirsiniz.

Fiyat: 62,90 TL

Kapasite: 10.000 mAh

USB bağlantısı: 1 adet Micro USB giriş, 2 adet Type-A çıkış

Baseus Gentleman, bilinen bir marka olmasa da Amazon internet sitesinde çok satanlar listesine girmeyi başarmış ve kullanıcıların beğendiği bir ürün. Üzerindeki LED ekranı yalnızca ışıkla değil, direkt rakamlarla 100 üzerinden cihazın şarj durumunu gösteriyor. Aynı zamanda el feneri olarak kullanmak gibi farklı bir işlevi de olan powerbank ile birden çok cihazı aynı anda şarj edebilirsiniz. Ürüne ulaşmak için buraya tıklayabilirsiniz.

Fiyat: 66,93 TL

Kapasite: 5000 mAh

USB bağlantısı: 1 adet Micro USB giriş, 1 adet Type-A çıkış, Dahili Type-C ve Micro USB çıkış kabloları



Vestel 20291078 modelinin en öne çıkan özelliği kendinden kablolu bir taşınabilir şarj cihazı olması. Yanınızda harici bir kablo taşımadan cihaz üzerinde bulunan kablolar yardımıyla pek çok farklı cihazı şarj etme imkanınız var. Ayrıca üzerinde bulunan panel ile şarj durumunu anlık olarak görebilirsiniz. Ürüne ulaşmak için buraya tıklayabilirsiniz.

Fiyat: 59,48 TL

Kapasite: 10.000 mAh

USB bağlantısı: 2 Adet

Dexim M10 listemizdeki en uygun fiyata sahip taşınabilir şarj cihazı. Çok bilinen bir marka olmamasına rağmen Amazon internet sitesinde çok satanlar listesine girmeyi başarmış ve kullanıcıların beğendiği bir ürün. 10.000 mAh kapasitesi ve çoklu bağlantı desteği ile birden çok cihazı aynı anda şarj edebilme imkanı sunuyor. Ürüne ulaşmak için buraya tıklayabilirsiniz.

Fiyat: 44,99 TL

Kapasite: 4000 mAh

USB bağlantısı: 1 adet Micro USB giriş, 1 adet Type-A çıkış

Vestel 20291082 model, listemizdeki en uygun fiyata sahip taşınabilir şarj cihazlarından bir tanesi. Elbette, özellikleri de ona göre değişiyor. Kapasitesi diğer modellere göre oldukça az ancak pek çok cihazı bir kez tam şarj edebilirsiniz. Aynı zamanda dahili kablosu sayesinde yanınızda herhangi bir harici kablo taşımanıza da gerek kalmıyor. Ürüne ulaşmak için buraya tıklayabilirsiniz.

Sizin için 100 TL altı bir fiyat ödeyerek sahip olabileceğiniz en iyi powerbank modellerini listeledik ve öne çıkan özelliklerini anlattık. Cihazların satış sayfalarını ziyaret ederek ve kullanıcı yorumlarını inceleyerek sizin için en doğru taşınabilir şarj cihazına sahip olabilirsiniz.