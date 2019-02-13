Geçtiğimiz dönemde emniyet güçleri tarafından 24 kişinin gözaltına alınması ile başlayan kripto para operasyonunda 13 milyon TL değerinde kripto para hırsızlığı yapan dolandırıcılar, otomobil satın alırken yakalandılar.

Geçtiğimiz hafta İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Bilişim Suçları Soruşturma Bürosu'na bağlı ekipler tarafından ortaya çıkarılan 13 milyon TL’lik kripto para dolandırıcılığı ile ilgili yeni gelişmeler yaşandı. Çaldıkları Bitcoin, Etherium ve Ripple’lar ile otomobil alırken polis tarafından tespit edilen zanlılar kıskıvrak yakalandı.

Türkiye’nin en büyük kripto para şirketlerinden birinden 13 milyon TL değerinde kripto para çalan zanlılar, 1 milyon TL değerinde kripto para bozdurunca polisin dikkatini çektiler. Polislerin konuyla ilgili çalışmaları neticesinde paraları çalan ekibin, şirket çalışanı N.K. ile temasta olduğu ortaya çıktı.

İstanbul başta olmak üzere 7 ayrı ile operasyon gerçekleştiren ekipler, 24 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerden 6'sı tutuklandı, 7'si hakkında adli kontrol hükmü uygulandı ve 9 kişiye yurtdışına çıkış yasağı getirildi. Çalınan kripto paralar ile ilgili çalışmalar ise sürüyor.