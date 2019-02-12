Union Bank of Philippines (Filipin Ticari Bankası) dünyada bir ilk olma niteliği taşıyan kripto para ATM uygulamasını hizmete soktu.

Kripto para piyasası her ne kadar 2018 yılını biraz sönük geçirmiş olsa da halen yeni dönemin standardı olma potansiyelini koruyor. Filipin Ticari Bankası, Bitcoin ve diğer kripto paraların alınıp satılabileceği ATM makinesini hizmete soktu.

Aslında ATM'lerle Bitcoin ve kripto paraları bir araya getiren ilk proje bu değil. 2017 yılında Slovenya'da bulunan LON bankası, kurduğu bir ATM ile kullanıcılara Bitcoin satıyordu. Ancak ortada hesabınıza direkt geçen bir Bitcoin olmuyordu. Anlık kur üzerinden düzenlenen bir makbuz ile borsadan Bitcoin alabiliyordunuz.

Kurulan bu ATM, şimdilik sadece bankanın merkez şubesinde hizmete sokulacak. Yeni dönemde ise birçok farklı yere Bitcoin ATM'sinin kurulması bekleniyor. Kurulan bu ATM'yi, geçtiğimiz haftalarda Reelmedia CTO'su Mike Abundo'nun yukarıdaki tweeti sayesinde öğrenmiştik.