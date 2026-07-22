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[14-21 Temmuz 2026] Steam Türkiye'de En Çok Satan Oyunlar Açıklandı

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Steam, Türkiye'de geçen hafta boyunca en çok satan oyunları açıkladı. Eğer yeni oyun arayışındaysanız bu listeye bakmanızda fayda var.

[14-21 Temmuz 2026] Steam Türkiye'de En Çok Satan Oyunlar Açıklandı
Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Dünyanın en popüler çevrim içi oyun platformu Steam, Türkiye'deki kullanıcıların 14-21 Temmuz 2026 tarihleri arasında en çok satın aldıkları oyunları açıkladı.

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Ülkemizde satışlar nispeten azalmış olsa da hâlâ nispeten uygun fiyatlı bağımsız yapımları almaya devam ediyoruz ve Steam'in yayımladığı Türkiye'de en çok satan oyunlar listesi de bunu kanıtlar nitelikte. Bu hafta zirvede ise 1.0 sürümü çıkan Palworld bulunuyor.

İçerikten Görseller

[14-21 Temmuz 2026] Steam Türkiye'de En Çok Satan Oyunlar Açıklandı
2

Steam Türkiye'de en çok satılan oyunlar

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Oyun Fiyat Mevcut İndirim
Palworld 14.99$ 10.49$ (-%30)
Assassin's Creed Black Flag Resynced 47.99$ -
MECCHA CHAMELEON 3.99$ -
Euro Truck Simulator 2 10.09$ -
Grand Theft Auto V Enhanced 29.99$ 14.99$ (-%50)
EA SPORTS FC 26 89.99$ 17.99$ (-%80)
Forza Horizon 6 48.99$ -
Dead by Daylight 14.99$ -
Red Dead Redemption 2 59.99$ 14.99$ (-%75)
Rust 18.99$ -
Black Desert 4.99$ -
Escape from Tarkov 19.99$ -
007 First Light 39.99$ -
SILENT HILL 2 32.99$ 13.19$ (-%60)
Warhammer 40,000: Space Marine 2 39.99$ 11.99$ (-%70)

Peki siz geçtiğimiz hafta Türkiye'de en çok satılan oyunlar hakkında ne düşünüyorsunuz? Geçen hafta satın aldığınız bir oyun oldu mu? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.

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