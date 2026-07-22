[14-21 Temmuz 2026] Steam Türkiye'de En Çok Satan Oyunlar Açıklandı

Dünyanın en popüler çevrim içi oyun platformu Steam, Türkiye'deki kullanıcıların 14-21 Temmuz 2026 tarihleri arasında en çok satın aldıkları oyunları açıkladı.
Ülkemizde satışlar nispeten azalmış olsa da hâlâ nispeten uygun fiyatlı bağımsız yapımları almaya devam ediyoruz ve Steam'in yayımladığı Türkiye'de en çok satan oyunlar listesi de bunu kanıtlar nitelikte. Bu hafta zirvede ise 1.0 sürümü çıkan Palworld bulunuyor.
İçerikten Görseller
Steam Türkiye'de en çok satılan oyunlar
|Oyun
|Fiyat
|Mevcut İndirim
|Palworld
|14.99$
|10.49$ (-%30)
|Assassin's Creed Black Flag Resynced
|47.99$
|-
|MECCHA CHAMELEON
|3.99$
|-
|Euro Truck Simulator 2
|10.09$
|-
|Grand Theft Auto V Enhanced
|29.99$
|14.99$ (-%50)
|EA SPORTS FC 26
|89.99$
|17.99$ (-%80)
|Forza Horizon 6
|48.99$
|-
|Dead by Daylight
|14.99$
|-
|Red Dead Redemption 2
|59.99$
|14.99$ (-%75)
|Rust
|18.99$
|-
|Black Desert
|4.99$
|-
|Escape from Tarkov
|19.99$
|-
|007 First Light
|39.99$
|-
|SILENT HILL 2
|32.99$
|13.19$ (-%60)
|Warhammer 40,000: Space Marine 2
|39.99$
|11.99$ (-%70)
Peki siz geçtiğimiz hafta Türkiye'de en çok satılan oyunlar hakkında ne düşünüyorsunuz? Geçen hafta satın aldığınız bir oyun oldu mu? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.