[15-22 Eylül 2026] Steam'de Hafta Boyu Fırsatları Başladı: İşte Bu Hafta İndirime Giren Oyunlar!

Steam bu hafta birçok oyunda yepyeni indirimlerle karşımızda. Biz de Hafta Boyu Fırsatları kapsamında kaçırılmayacak indirimleri sizler için listeledik.

Steam'in belli başlı indirim dönemlerinin yanı sıra gerçekleştirdiği haftalık indirimlerde bu ay kaçırılmayacak birçok önemli oyun yer alıyor. Biz de sevilen yayıncıların eşlik ettiği ve 24 Ağustos'a kadar sürecek olan Hafta Boyu Fırsatları kapsamında dikkat çeken oyunları sizler için derledik.

Bunlar da İlginizi Çekebilir

İçerikten Görseller × + − ‹ ›

Ülkemizde artan döviz kurları ve enflasyonun etkisiyle oyun fiyatları artık ciddi seviyelere ulaştı. Bu noktada oyun sahibi olmak için Epic Games'in dağıttığı ücretsiz oyunları ve Steam indirimlerini bekleyen oyuncular için birçok oyunda ciddi indirimler başlamış durumda.

İçerikten Görseller × + − ‹ ›

Steam 'Hafta Boyu Fırsatları'nda indirime giren oyunlar

Oyun Normal Fiyat İndirimli Fiyat Baldur's Gate 3 34.99$ 24.49$ (-%30) Sea of Thieves: 2026 Edition 23.99$ 8.39$ (-%65) Lies of P 35.99$ 17.99$ (-%50) Half-Life: Alyx 26.99$ 6.74$ (-%75) Mewgenics 14.99$ 11.24$ (-%25) RimWorld 17.99$ 14.39$ (-%20) Divinity: Original Sin 2 - Definitive Edition 34.28$ 6.14$ (-%82) Paint the Town Red 10.49$ 5.24$ (-%50) Trails in the Sky 1st Chapter 39.99$ 19.99$ (-%50) Stranded: Alien Dawn 24.49$ 8.57$ (-%65) Digimon Story Time Stranger 45.99$ 26.21$ (-%43) Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 41.99$ 20.99$ (-%50) DEVOUR 5.79$ 4.05$ (-%30) Sora no Kiseki the 1st 44.99$ 22.49$ (-%50) Mini Healer 7.99$ 4.79$ (-%40) Blade and Sorcery 14.49$ 11.59$ (-%20) FIVE NIGHTS AT FREDDY'S: HELP WANTED 29.99$ 14.99$ (-%50) Pathfinder: Wrath of the Righteous - Game of the Year Edition 27.99$ 5.59$ (-%80) Sea of Stars: Sunset Edition 17.99$ 8.99$ (-%50) Tales of ARISE 32.99$ 13.19$ (-%60)

Steam Hafta Boyu Fırsatları kapsamında indirime giren oyunların tamamına buradan ulaşabilirsiniz.