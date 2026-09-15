[15-22 Eylül 2026] Steam'de Hafta Boyu Fırsatları Başladı: İşte Bu Hafta İndirime Giren Oyunlar!

Steam'in belli başlı indirim dönemlerinin yanı sıra gerçekleştirdiği haftalık indirimlerde bu ay kaçırılmayacak birçok önemli oyun yer alıyor. Biz de sevilen yayıncıların eşlik ettiği ve 24 Ağustos'a kadar sürecek olan Hafta Boyu Fırsatları kapsamında dikkat çeken oyunları sizler için derledik.
Ülkemizde artan döviz kurları ve enflasyonun etkisiyle oyun fiyatları artık ciddi seviyelere ulaştı. Bu noktada oyun sahibi olmak için Epic Games'in dağıttığı ücretsiz oyunları ve Steam indirimlerini bekleyen oyuncular için birçok oyunda ciddi indirimler başlamış durumda.
İçerikten Görseller
Steam 'Hafta Boyu Fırsatları'nda indirime giren oyunlar
|Oyun
|Normal Fiyat
|İndirimli Fiyat
|Baldur's Gate 3
|34.99$
|24.49$ (-%30)
|Sea of Thieves: 2026 Edition
|23.99$
|8.39$ (-%65)
|Lies of P
|35.99$
|17.99$ (-%50)
|Half-Life: Alyx
|26.99$
|6.74$ (-%75)
|Mewgenics
|14.99$
|11.24$ (-%25)
|RimWorld
|17.99$
|14.39$ (-%20)
|Divinity: Original Sin 2 - Definitive Edition
|34.28$
|6.14$ (-%82)
|Paint the Town Red
|10.49$
|5.24$ (-%50)
|Trails in the Sky 1st Chapter
|39.99$
|19.99$ (-%50)
|Stranded: Alien Dawn
|24.49$
|8.57$ (-%65)
|Digimon Story Time Stranger
|45.99$
|26.21$ (-%43)
|Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2
|41.99$
|20.99$ (-%50)
|DEVOUR
|5.79$
|4.05$ (-%30)
|Sora no Kiseki the 1st
|44.99$
|22.49$ (-%50)
|Mini Healer
|7.99$
|4.79$ (-%40)
|Blade and Sorcery
|14.49$
|11.59$ (-%20)
|FIVE NIGHTS AT FREDDY'S: HELP WANTED
|29.99$
|14.99$ (-%50)
|Pathfinder: Wrath of the Righteous - Game of the Year Edition
|27.99$
|5.59$ (-%80)
|Sea of Stars: Sunset Edition
|17.99$
|8.99$ (-%50)
|Tales of ARISE
|32.99$
|13.19$ (-%60)
Steam Hafta Boyu Fırsatları kapsamında indirime giren oyunların tamamına buradan ulaşabilirsiniz.