2005 Yılında “Elektronik Günleri” olarak düzenlenmeye başlanan RLC Günleri, zamanla Elektrik, Elektronik, Otomasyon Sistemleri ve Aydınlatma alanlarında geniş bir kitleye yayılmıştır. Her geçen yıl artan katılımcı kitlesiyle birlikte profesyonelleşen RLC Günleri, Türkiye’de öğrenci-firma-akademisyen işbirliğine olanak sağlaması bakımından önemli bir yere sahiptir. Böylesine büyük çapta bir organizasyon ilk kez Yıldız Teknik Üniversitesi IEEE Öğrenci Kulübü tarafından hayata geçirilmiştir.

RLC Günleri düzenlenirken öncelikli amaç, firmalarla öğrenciler arasındaki iletişimi sağlamak, öğrencilerin kafalarındaki soru işaretlerinin giderilmesine yardımcı olmak; aynı zamanda gelişen teknolojiyi takip ederek, katılımcılarına bunlardan faydalanma imkanı sunmaktır. RLC Günleri firmaların akademisyenlerle ortaklaşa projelere imza atmalarına da olanak sağlamaktadır.

Etkinliğin katılımcı kitlesi, tüm Türkiye'deki mühendislik fakültesi öğrencileri, diğer fakültelerdeki öğrenciler ve Yıldız Teknik Üniversitesi Elektrik-Elektronik Fakültesi’nde halen öğrenimine devam eden 2400 lisans öğrencisi oluşturmaktadır. Yüksek lisans öğrencileri de, bitirme tezleri hakkında yardım almak, firmalarla irtibata geçerek CV bırakmak için organizasyona büyük ilgi göstermektedirler. Ayrıca organizasyon, İstanbul’un büyük üniversitelerindeki akademisyenler tarafından da ilgiyle takip edilmektedir.

15. RLC Günleri etkinliği, 19-20-21 Şubat 2019 tarihlerinde YTÜ Davutpaşa Kampüsü Kongre ve Kültür Merkezi ev sahipliğinde düzenlenecek. Etkinlik hakkında daha detaylı bilgi almak için rlcgunleri.com web sitesini ziyaret edebilirsiniz.