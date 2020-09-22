Estonyalı bir şirket olan Skeleton Technologies, 15 saniyede şarj olabilecek grafen bataryalar geliştirmekte olduğunu duyurdu. Şirket, söz konusu bataryaları geliştirmek için Alman Karlsruhe Teknoloji Enstitüsü ile de ortaklık kurdu.

Günümüzde kullandığımız neredeyse tüm bataryalar lityum-iyon batarya paketleri kullanmaktadır. Lityum-iyon bataryalar, büyük miktarda enerjiyi depolamak için iyi bir çözüm sunsalar da düşük güç çıkışı ve girişi kapasiteleri nedeniyle hem yavaş şarj olurlar hem de yüksek kapasitede güç çıkışı sağlayamazlar.

Süper kapasitörler veya ultrakapasitörler, lityum-iyon bataryalar gibi yüklü kimyasal bir yapı yerine statik bir yapıya sahip olduklarından çok ama çok daha hızlı şarj olabilirler ve çok daha yüksek sıcaklıklarda çalışıp, çok daha yüksek güç çıkışı sunabilirler. Ancak süper kapasitörler, lityum-iyon bataryalar ile karşılaştırıldığında katbekat daha az enerji depolayabilirler.

Yapılan açıklamalara göre Estonya’dan Skeleton Technologies ile Almanya’dan Karlsruhe Teknoloji Enstitüsü, elektrikli araçlarda kullanılmak üzere sadece 15 saniyede şarj edilebilen SuperBattery adlı grafen bataryalar geliştirmek için ortaklık kurdu. Kısaca özetlemek gerekirse bu SuperBattery, enerjiyi depolama için lityum-iyon batarya paketleri kullanırken, daha hızlı şarj ve yüksek güç çıkışı için ultrakapasitörlü batarya paketleri kullanacak hibrit bir teknoloji olacak.

Dürüst olmak gerekirse 15 saniyelik şarj süresi, çok gerçekçi bir vaat olmayabilir. Ultrakapasitörlü batarya paketleri için bu hız mümkün olsa da lityum-iyon batarya paketlerini bu kadar hızlı şarj etmek mümkün değil. Muhtemelen söz konusu teknoloji, 15 saniyelik bir sürede ultrakapasitörlü batarya paketlerini dolduracak ve batarya paketinin büyüklüğüne göre kısa menzilli bir sürüş sunacak. Bataryanın tam kapasitede dolması ise mevcut lityum-iyon bataryalar kadar kadar uzun sürmese de fazlasıyla 15 saniyeden uzun sürecek.

Skeleton tarafından yapılan açıklamaya göre şirket, söz konusu teknolojinin geliştirilmesi ve ticari kullanıma sunulması için önde gelen otomotiv şirketlerinden biriyle milyar Euro’luk bir anlaşma da sağlamış durumda. Ayrıca Skeleton, geçtiğimiz mayıs ayında yaptığı duyuru ile enerji yoğunluğunu on kata kadar artırabilecek uzun vadeli bir çalışma içinde olduğunu da açıklamıştı.