ABD'de 15 yaşında bir genç, kripto para dünyasının önde gelen isimlerinden Michael Terpin'in kripto para hesabını hacklemekle suçlanıyor. Bir hacker grubunun üyesi olduğu öne sürülen Ellis Pinsky, lüks hayatı ve karanlık yönleriyle biliniyor.

Üyeleri Avrupa ve ABD'de faaliyet gösteren bir hacker grubunun, Ocak 2018'de blockchain yatırımcısı Michael Terpin'in kripto para hesabını hackleyerek 23,8 milyon dolarlık vurgun yaptığı iddia edildi. Suçlamalara göre soygunun merkezinde, o zamanlar sadece 15 yaşında olan Ellis Pinsky vardı.

Komşularına ve sınıf arkadaşlarına göre Ellis Pinsky futbol oynayan, havalı spor ayakkabıları seven ve derslerinde başarılı olan sıradan bir 10. sınıf öğrencisiydi. Ellis, New York Üniversitesi Langone Tıp Merkezi'nde fizikçi olan annesiyle birlikte 1.3 milyon dolarlık bir evde yaşıyordu ve zamanını genellikle odasında çeşitli oyunlar oynayarak geçiriyordu.

Hacker grubu kurbanlarını hackleyerek milyonlarca dolarlık soygunlar yaptı

Arkadaşları Ellis'i bir kripto para dehası olarak görüyorlardı. En iyi arkadaşı, onun Bitcoin ve hisse senedi ticareti yaparak para kazandığını düşünüyordu. Ancak suçlamalara göre Ellis, genç yaşlarında kurbanlarının kripto para varlıklarını veya özel bilgilerine erişmek için bilgisayarları hacklemeye başladı ve kurbanları arasında kripto para dünyasının önde gelen isimlerinden Michael Terpin de yer alıyordu.

Terpin'in avukatı Pierce O'Donnell'e göre Ellis ve ekibi, her zaman savunmasız açıklar arıyordu ve kurbanlarını hacklemek için SIM kart değiştirme yöntemini kullanıyordu. Ekibin bazı üyeleri operatörleri kandırarak kurbanların numaralarını yeni bir SIM karta taşıtarak kimlik doğrulamalarını aşıyorlardı. Daha sonra ise bilgileri Ellis'e teslim ediyorlardı. Geçen yıl iki ekip üyesi tutuklandı ve Terpin soygun için 75,8 milyon dolarlık rekor bir tazminat almaya hak kazandı.

Telefonu hacklenen Michael Terpin'in parası 48 saat içinde aklandı

Ellis aleyhindeki davada ise Terpin'in BlackBerry'sine sızıldığı, kripto para hesabına erişildiği ve 23.8 milyon dolar değerinde vurgun yapıldıktan sonra paranın 48 saat içinde aklandığı belirtiliyor.

Kaynaklara göre Ellis, örgütlenme ve zorbalık konusunda ustaydı. Herkese soygunlar sırasında ne yapması gerektiğini söylerdi. Çok zeki ve kontrol manyağı bir insandı. Bazıları onun kendisini tehdit ettiğini ve çok zengin olduğunu ileri sürerek zorbalık yaptığını ve tehdit ettiğini dahi öne sürüyor.

O’Donnell ve Terpin, önümüzdeki 60 gün içinde Ellis'in avukatından bir yanıt bekliyor. Terpin, "Ona dava açmak küçük yaşta olmasından dolayı daha kolay olacaktır. Zararın telafi edilmesini ve çalınan miktarın üç katının geri ödenmesini istiyoruz. Bunlar kripto gangsterleri. Ben Ellis'e 'Bebek Al Capone' diyorum" şeklinde konuştu.

Görünüşe göre Ellis, hala annesinin Irvington'daki evinde yaşıyor. Bir tanıdığı yaptığı yorumda, "Ellis'in hayatına bakın, aslında bunları yapması için hiçbir neden yok. O karanlık tarafı ile öne çıkan bir çocuk." diyor.