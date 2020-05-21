Hackerlar, 2,3 milyon Endonezya vatandaşının bilgilerini internette yayınladı. Üstelik saldırının sorumluları, ileride 200 milyon Endonezyalı'ya ait bilgileri de yayınlayabileceklerini söylemişlerdi.

Geçen ay HackRead'de ortaya çıkan bilgilerde, ülkenin e-ticaret devlerinden biri olan Tokopedia’nın hacklendiği ve 92 milyon müşterinin bilgilerinin dark web'de satışa çıktığı iddiaları yer almıştı.

Şimdi bu duruma sebep olanlar arasında yer aldığını belirten bir kişi, 2,3 milyon Endonezya vatandaşına ait olduğunu öne sürdüğü bilgileri internette yayınladı. HackRead'e göre bilgiler, 2013 yılına ait ve ülkenin merkezi seçim kurulundan geliyor.

Yüz binlerce kişinin verileri internette:

Saldırganın yayınladığı 2,36 GB boyutundaki dosyalar farklı dosyalara ayrıldı ve içlerindeki veriler de PDF formatında yayınlandı. Bu bilgiler arasında tam isimler, adresler, kayıt numaraları, aile kart numaraları, doğum yeri ve tarihi bilgileri gibi bilgiler yer alıyor.

Endonezya için durumu daha da korkutucu hâle getirense saldırının arkasındaki isim olduğunu savunan hackerın elinde 200 milyondan fazla kişinin bilgilerini de tutması. Bu bilgilerin, seçmen bilgilerinin olduğu bir hacker forumunda paylaşılacağı belirtiliyor.

Verileri sızdıran hacker, yaptığı açıklamada 2,3 milyon Endonezya vatandaşının bilgilerini ve seçmen verilerini paylaşmaya karar verdiğini çünkü bugüne kadar Endonezya'ya ait bilgilerin hacker forumunda yeterince bulunmadığını düşündüğünü ifade etti.

Veriyi paylaşan hacker, bunları elde eden ilk kişi olmayabilir:

Sızıntı hakkında açıklamalar yapan bir temsilci, bu verileri paylaşan kişinin verileri elde eden ilk kişi olmayabileceğini açıkladı. Bilgilerin büyük bir forumda ortaya çıkmadan önce Endonezya forumlarında bir süre dolaşımda yer almış olabileceği ifade ediliyor.

Bundan birkaç hafta kadar önce bir başka Endonezyalı e-ticaret sitesi olan Bukalapak’ta yer alan 13 milyon kullanıcı hesabına ait bilgiler, bir hacker tarafından satışa çıkarılmıştı. Bu veritabanı, 2017 yılına aitti ve firma, bu vakadan 12 Nisan 2019’da haberdar olmuştu.