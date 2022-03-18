16 İlde Kar Yağışı Nedeniyle Okullar Tatil Edildi

Türkiye genelinde etkisini sürdüren soğuk hava dalgası, birçok ile kar yağışı da getirdi yetkililer, önlem amaçlı okullarda eğitime ara verildiğini açıkladı. Bugün, 16 ilin tamamında ya da bazı ilçelerinde okullar tatil edildi.

Türkiye, kış aylarını ardında bırakarak bahar mevsimine giriş yapmış ve mart ayının sonlarına yaklaşmışken halen soğuk havayla mücadele etmeye devam ediyor. Türkiye genelinde etkili olan soğuklar, beraberinde pek çok ile kar yağışı da getirdi. Kar, bazı illerde önlem amaçlı eğitimin duraksamasına neden oldu.

Etkili olan kar yağışı nedeniyle 18 Mart Cuma gününde eğitime toplamda 16 ilin tamamında veya bazı ilçelerinde ara verildi. Bu illerden biri de İstanbul oldu. Bugün okulların tatil edildiği 16 il şu şekildeydi:

18 Mart Cuma günü eğitime ara verilen iller