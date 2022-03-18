16 İlde Kar Yağışı Nedeniyle Okullar Tatil Edildi

Türkiye, kış aylarını ardında bırakarak bahar mevsimine giriş yapmış ve mart ayının sonlarına yaklaşmışken halen soğuk havayla mücadele etmeye devam ediyor. Türkiye genelinde etkili olan soğuklar, beraberinde pek çok ile kar yağışı da getirdi. Kar, bazı illerde önlem amaçlı eğitimin duraksamasına neden oldu.
Etkili olan kar yağışı nedeniyle 18 Mart Cuma gününde eğitime toplamda 16 ilin tamamında veya bazı ilçelerinde ara verildi. Bu illerden biri de İstanbul oldu. Bugün okulların tatil edildiği 16 il şu şekildeydi:
18 Mart Cuma günü eğitime ara verilen iller
- İstanbul: İl genelinde okullar tatil.
- Kocaeli: Gölcük, Karamürsel ve Kartepe ilçelerinde okullar tatil.
- Giresun: İl genelinde okullar tatil.
- Muş: İl genelinde okullar tatil.
- Nevşehir: İl genelinde okullar tatil.
- Rize: İl genelinde okullar tatil.
- Samsun: İl genelinde okullar tatil.
- Sinop: Ayancık, Türkeli, Erfelek ve Dikmen ilçelerinde okullar tatil.
- Trabzon: İl genelinde okullar tatil.
- Ordu: İl genelinde okullar tatil.
- Gümüşhane: İl genelinde okullar tatil.
- Sakarya: İl genelinde okullar tatil.
- Düzce: İl genelinde okullar tatil.
- Bingöl: İl genelinde okullar tatil.
- Kastamonu: Çatalzeytin, Bozkurt, Cide ve Küre’de okullar tatil.
- Erzincan: İl genelinde okullar tatil.