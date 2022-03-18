  • Anasayfa
  • Yaşam
  • 16 İlde Kar Yağışı Nedeniyle Okullar Tatil Edildi

İstanbul Dahil 16 İlde Kar Yağışı Nedeniyle Okullar Tatil Edildi

1 dk okuma süresi
2
1
1
0
0
Türkiye genelinde etkisini sürdüren soğuk hava dalgası, birçok ile kar yağışı da getirdi yetkililer, önlem amaçlı okullarda eğitime ara verildiğini açıkladı. Bugün, 16 ilin tamamında ya da bazı ilçelerinde okullar tatil edildi.

Türkiye, kış aylarını ardında bırakarak bahar mevsimine giriş yapmış ve mart ayının sonlarına yaklaşmışken halen soğuk havayla mücadele etmeye devam ediyor. Türkiye genelinde etkili olan soğuklar, beraberinde pek çok ile kar yağışı da getirdi. Kar, bazı illerde önlem amaçlı eğitimin duraksamasına neden oldu.

Etkili olan kar yağışı nedeniyle 18 Mart Cuma gününde eğitime toplamda 16 ilin tamamında veya bazı ilçelerinde ara verildi. Bu illerden biri de İstanbul oldu. Bugün okulların tatil edildiği 16 il şu şekildeydi:

18 Mart Cuma günü eğitime ara verilen iller

kar tatili

  • İstanbul: İl genelinde okullar tatil.
  • Kocaeli: Gölcük, Karamürsel ve Kartepe ilçelerinde okullar tatil.
  • Giresun: İl genelinde okullar tatil.
  • Muş: İl genelinde okullar tatil.
  • Nevşehir: İl genelinde okullar tatil.
  • Rize: İl genelinde okullar tatil.
  • Samsun: İl genelinde okullar tatil.
  • Sinop: Ayancık, Türkeli, Erfelek ve Dikmen ilçelerinde okullar tatil.
  • Trabzon: İl genelinde okullar tatil.
  • Ordu: İl genelinde okullar tatil.
  • Gümüşhane: İl genelinde okullar tatil.
  • Sakarya: İl genelinde okullar tatil.
  • Düzce: İl genelinde okullar tatil.
  • Bingöl: İl genelinde okullar tatil.
  • Kastamonu: Çatalzeytin, Bozkurt, Cide ve Küre’de okullar tatil.
  • Erzincan: İl genelinde okullar tatil.
Kaynak : https://www.ntv.com.tr/egitim/16-ilde-egitime-kar-engeli,-EGb4aW4HEWy7PZhc54RLg
2
1
1
0
0
Emoji İle Tepki Ver
2
1
1
0
0
En Güncel Haberler