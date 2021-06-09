16 Yaşındaki Türk Öğrenci, Apple'ın Yarışmasını Kazandı

Henüz 16 yaşında olan Mehmet Bertan Tarakçıoğlu, Apple’ın WWDC 2021 kapsamında düzenlediği ‘Swift Student Challenge’ yarışmasının kazananlarından biri oldu. Tarakçıoğlu, kodlamayı nereden öğrendiğini ve geliştirdiği uygulamanın fikrini nereden aldığını da açıkladı.

Teknoloji devi Apple, pazartesi günü başlayan WWDC 2021 etkinliğinde işletim sistemlerine gelecek yenilikleri göstermişti. Fakat WWDC 2021 etkinliği, tüm WWDC etkinliklerinde olduğu gibi yalnızca bununla sınırlı olmuyor. Geliştiricilere yönelik olan ve 3 gün boyunca devam eden etkinlik boyunca geliştiricilerle çeşitli etkinlikler de düzenleniyor.

İşte bu etkinliklerden birisi de ‘Swift Student Challenge’ idi. Bu yarışmada WWDC konferansına katılan oyunlar ve uygulamalar arasından en iyiler Apple tarafından seçildi. Öğrencilere yönelik olan ve toplam 350 kazananın açıklandığı yarışmada kazanan isimlerden birisi Türk’tü. Bu kişi, 16 yaşındaki Mehmet Bertan Tarakçıoğlu’ydu.

Swift Student Challenge kazananlarından: Mehmet Bertan Tarakçıoğlu

16 yaşındaki Ankaralı Mehmet Bertan Tarakçıoğlu, geliştirdiği anlamlı uygulama sayesinde kazanmaya hak kazandı. Apple’ın internet sitesinde yer alan bilgilere göre Tarakçıoğlu, uygulamasıyla DEHB (dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu) semptomlarını yönetme konusunda kullanıcılara özel tavsiyeler vermeyi amaçlıyor. Her kullanıcıya 15 soruluk bir kişilik testi uygulanıyor.

‘ADHD Exploration (DEHB Keşfi) isimli uygulamasıyla kazanmaya hak kazanan Tarakçıoğlu, bu uygulama fikrini nerden aldığınıysa şu cümlelerle açıkladı:

“DEHB’li bir arkadaşım pandemi sırasında odaklanmanın ne kadar zor olduğunu paylaştıktan sonra, DEHB belirtileri ile kişilik arasındaki ilişkiyi araştırmak istedim. DEHB ile olan deneyimimizin aynı olmasını bekleyemeyiz.”

Mehmet Bartan Tarakçıoğlu, kodlamayı bloglardan, kitaplardan, YouTube videolarından ve çevrimiçi forumlardan öğrendiğini belirtti. Mehmet Bertan Tarakçıoğlu’nun bu başarısı da günümüzde yazılım dünyasına atılmak isteyen herkese bir örnek olmuş oldu.