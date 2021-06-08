iOS 15'in, Bul özelliğine getireceği yeni bir özellik gün yüzüne çıktı. Edinilen bilgilere göre kullanıcılar, iOS 15'te iPhone'larını derin uyku moduna geçirebilecekler. Bu mod, telefonun şarjı bittikten sonra birkaç saatliğine de olsa konum takibi yapılmasını sağlayacak.

ABD merkezli teknoloji devi Apple, dün akşam saatlerinde WWDC 2021 etkinliklerini resmen başlattı. Şirket, bu etkinlik kapsamında da iOS 15, macOS 12 ve watchOS 8'i tüm detaylarıyla açıkladı. Etkinliğin en dikkat çekici yanı hiç şüphesiz, iOS 15'le iPhone sahiplerine sunulacak yeni özelliklerdi.

Apple, iOS 15'i genel hatlarıyla tanıtmış olsa da bu işletim sisteminin sahip olacağı özelliklerle ilgili yeni bilgiler gelmeye devam ediyor. Bu bağlamda öğrenilen yeni bir özellik, telefonların konumunun takip edilmesini sağlayan "Bul" ile ilgili. Bugüne kadar sevilen bir özellik olarak karşımıza çıkan Bul, iOS 15'le kullanıcılar için yeni bir dönem başlatacak.

iOS 15, Bul özelliğinin telefon kapalıyken bile kullanılmasını sağlayacak

Bul özelliği, bugüne kadar telefon yalnızca açıkken kullanılabiliyordu. Ancak iOS 15'te bu durum değişecek. Edinilen bilgilere göre bir iPhone, şarjı bitip kapanma durumuna geldiğinde tam anlamıyla kapanmış olmayacak. Derin uyku moduna girecek olan cihaz, böylelikle konum verisinin gönderilmesine imkan tanıyacak. Bu sayede bir kullanıcı, telefonu kapandıktan sonra da takip yapabilecek. Ancak bu durum, birkaç saat ile sınırlı olacak.

Apple, yeni özellikle ilgili kullanıcıyı bilgilendirecek

Apple, geliştirdiği yeni özellik ile ilgili olarak kullanıcılara bir bildirim gönderecek. Telefonun şarjı çok azaldığında gösterilecek olan bu bildirim, telefonun kapandıktan sonra da konum takibinin yapılabileceğinden bahsedecek. İlginçtir ki Apple, Bul özelliğini normal koşullarda çalınan cihazlar için tasvip etmese de bu kez işler değişecek gibi görünüyor. Zira söz konusu bildirimde açıkça "stolen", yani çalıntı ibaresi kullanılıyor.

iOS 15'teki Bul özelliği, her şeye rağmen isteğe bağlı olarak karşımıza çıkacak. Yani bir kullanıcı, telefonunun ayarlar bölümüne girerek "derin uyku" yeteneğinin kapatılmasını sağlayabilecek. Ancak bu durumda, iPhone kapandığı an konum takibi yapılamayacak. Kullanıcıların büyük bir bölümünün, bu özelliği devre dışı bırakmayacağı tahmin ediliyor.