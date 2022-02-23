170 Milyon Yıllık Devasa Bir Uçan Sürüngen Keşfedildi

Bilim insanları, 'Teruzor' olarak bilinen uçan sürüngen türünün tarihini değiştirecek yeni bir fosil keşfetti. İskoçya'da keşfedilen fosil, türün uçmaya başladığı tahmin edilen tarihi milyonlarca yıl geriye çekti.

Günümüzden milyonlarca yıl öncesinin dünyası halen yeni yapılan keşiflerle aydınlatılmaya devam ediyor. Fosillerin büyük bir rol üstlendiği bu keşiflerden birisi de bugün gerçekleşti. Bilim insanları, türünün ilk örneği olacak devasa uçan Teruzor fosili keşfetti. Fosil, bu sınıf hakkında bilinen bazı gerçekleri de değiştirecek nitelikteydi.

Fosilin incelenmesiyle elde edilen bilgilere göre keşfedilen Teruzor sınıfındaki tür, ‘Dearc sgiathanach’ olarak adlandırıldı. Keşfedilen fosil, yaklaşık 2,5 metre aşkın kanat açıklığıyla döneminin en büyük uçan canlısı unvanına sahip oldu. Üstelik bu fosil, bu türün yetişkin bir bireyi de değildi. Fosil, türün genç bir üyesine aitti. Bu da türün aslında çok daha büyük kanat açıklığına sahip olabileceğine işaret etti.

Fosil, tahminlerin yanlış olduğunu gösterdi:

Günümüzün bilinen en büyük uçan hayvan türüne ev sahipliği yapan Teruzor sınıfının yeni üyesi, tahminlere göre 170 milyon yıl önce varlığını sürdürdü. Bu da Teruzor sınıfının uçmaya başladığı tahmin edilen dönemin aslında çok daha geçmişte olduğunun anlaşılmasını sağladı. Canlı, tahminleri 25 milyon yıl öncesine geri çekti.

Fosil, 170 milyon yıllık süreye rağmen çok iyi korunmuş durumda günümüze kadar ulaştı. %70’i korunmuş durumda bulunan fosilde ne yazık ki hayvanın büyüklüğünün ölçülmesini sağlayacak önemli kemik parçaları bulunamadı. Bilim insanları, fosilden döneme ilişkin daha fazla ayrıntılı bilgi alacaklarını düşünüyorlar.