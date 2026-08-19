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[19 Ağustos-1 Eylül] Xbox Game Pass'e Eklenecek Yeni Oyunlar Açıklandı

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Xbox Game Pass'e her ay yeni oyunlar eklenmeye devam ediyor. Şimdi ise bu ay içerisinde kütüphaneye eklenecek yeni oyunlara bakıyoruz.

[19 Ağustos-1 Eylül] Xbox Game Pass'e Eklenecek Yeni Oyunlar Açıklandı
Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Microsoft’un ücretli abonelik sistemi Xbox Game Pass, özellikle ülkemizdeki oyun fiyatlarının çok yükselmesiyle oyuncuların bir numaralı tercihi hâline gelmişti. Bildiğiniz üzere şirket her ay düzenli olarak Game Pass kütüphanesine yeni oyunlar ekliyor.

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Son dönemde Xbox Game Pass kütüphanesine birçok büyük yapımın eklendiğini görmüştük. Bugün ise oyunseverler için Ağustos ayının ikinci yarısında Xbox Game Pass'e eklenecek yeni oyunlar duyuruldu.

İçerikten Görseller

[19 Ağustos-1 Eylül] Xbox Game Pass'e Eklenecek Yeni Oyunlar Açıklandı
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Xbox Game Pass'e eklenecek yeni oyunlar

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Oyun Ekleneceği Tarih
Vapor World: Over the Mind 19 Ağustos
BlazBlue Entropy Effect X 19 Ağustos
Relooted 19 Ağustos
Starsand Island 20 Ağustos
Aerial_Knight’s DropShot 25 Ağustos
Blood Dungeon 25 Ağustos
Resonance: A Plague Tale Legacy 27 Ağustos
Young Suns 31 Ağustos
Shelldiver 1 Eylül

Peki siz bu ay Game Pass'e eklenecek oyunlardan hangisini oynamayı düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.

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