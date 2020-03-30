Mercedes-Benz ve AMG'nin sınırlı üretim otomobili 1989 Mercedes 560 SEC AMG 6.0 Widebody, performansı lüksle bir araya getiriyordu. Şimdi o otomobillerden biri, günümüz süper otomobillerini fiyat/performans ürünü gibi gösteren bir fiyatla satışa çıkarıldı.

Mercedes-Benz, 2005'ten önce AMG markasına sahip değildi. O zamanlar Mercedes, sadece satış sonrası modifikasyonlar için AMG ile iş birliği içindeydi. 1989 Mercedes 560 SEC AMG 6.0 Widebody de lüks ve teknolojiyi bir sonraki seviyeye taşıyan çalışmalarından biriydi.

Mercedes 560 SEC AMG 6.0 Widebody o dönemde yaklaşık 50 adet üretildi ve o otomobillerden biri şimdi Auto Leitner'da satışa sunuldu. Otomobilin nadirliği ve performansı, onu günümüzün süper otomobillerinden daha pahalı bir noktaya taşıdı.

Otomobilde 380 beygir gücü ve 555 Nm tork üreten doğal emişli 6.0 litrelik V8 motor bulunuyor. Dört vitesli otomatik şanzıman, gücü arka tekerleklere aktarıyor. Aracın stok formunda, 5,6 litrelik bir V8 olsa da AMG daha güçlü bir V8 motorla modifiye etti.

Azami hızı 285 km/sa olan otomobil, 0'dan 100 km/sa hıza 6 saniye civarında ulaşabiliyor. AMG bu model için geniş gövdeli bir modifikasyon ve aerodinamik geliştirmeler de sağladı. Ayrıca, performans yayları sayesinde süspansiyonlar daha iyi hale getirildi. 17 inçlik üç parçalı jantlarda daha büyük disk frenleri yer alıyor ve bir AMG egzozu performansa yakışır bir görünüm sağlıyor.

Mercedes 560 SEC AMG 6.0 Widebody'de zamanının çok ötesinde bir iç mekan var. Tam AMG paketi ile donatılmış olan otomobilde, tamamen elektronik, ayarlanabilir Recaro yarış koltukları, ceviz ahşap kaplama, AMG direksiyon ve krom kapı eşikleri yer alıyor. Hem sürücü hem de ön yolcu koltukları, rahat kullanım için hafıza fonksiyonu ve bel desteği de sunuyor.

Mercedes- AMG iş birliğinin bu özel ürünü yaklaşık 242.500 dolardan satışa sunuldu. Karşılaştırma yapabilmeniz adında yeni bir Mercedes-AMG GT-R, günümüzde 163.000 dolardan satışa sunuluyor.