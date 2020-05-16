Kapalı Kalan Bir Mağazadaki Deri Kıyafetler Küflendi

Koronavirüs nedeniyle birçok ülkede AVM’lerin kapalı olduğu şu günlerde Malezya’dan korkunç görüntüler paylaşıldı. Görüntülerde mağaza içindeki deri ürünlerin ağır şekilde küflenmiş olduğu görüldü.

Geçtiğimiz aralık ayında ilk olarak Çin’de görülen ve 3 ayda dünyaya yayılan koronavirüs, günlük yaşamımızı ciddi oranda etkilemiş durumda. Virüsün yayılmasına engel olmak için dünya genelinde birçok ülke kapsamlı kararlara imza attı. Bu kararlar neticesinde insanların en çok ziyaret ettiği yerlerden birisi olan alışveriş merkezleri de geçici süreyle kapatıldı.

Koronavirüse karşı kapsamlı önlemler alan bir diğer ülke olan Malezya’daki alışveriş merkezlerindeyse ilginç görüntüler ortaya çıktı. Malezya’daki karantina kararı 9 Haziran’a kadar uzatılırken kapalı kalan ve kalacak olan alışveriş merkezlerinin içinden korkutucu görüntüler paylaşıldı.

Deri ürünler küflendi:

Geçtiğimiz iki ay içinde hiçbir müşteriyi veya çalışanı ağırlamayan alışveriş merkezlerinin içinde bulunan deri mağazalarındaki ürünler ağır küf yuvalarına dönüştü. Uzun süredir hiç kimsenin dokunmadığı çeşitli ürünler, zaman geçtikçe küflenmeye başladı. Bir ürüne bulaşan küfün diğer ürünlere de bulaşması elbette uzun sürmedi.

Özellikle hakiki deri ürünlerde görülen küf oranı gözleri korkuttu. Deriden üretilen ürünlerde diğer ürünlere göre daha fazla küf olduğu gözlemlendi. Küflenen ürünler arasında ayakkabılar, çantalar, cüzdanlar, kemerler ve daha birçoğu yer aldı. Ayrıca mağazaların içinde yalnızca satılan ürünler değil, mağazaya ait koltuk gibi diğer ürünler de küflendi.

Sinema salonlarında da benzer manzara vardı:

Öte yandan yine Malezya’dan paylaşılan görüntülerde bu kez karşımıza küflenmiş sinema salonları çıktı. Yine karantina dolayısıyla uzun süredir kapalı olan sinema salonlarındaki koltuklar ve halılarda küf ve yoğun toz gözlemlendi. Malezya’da görülen ve paylaşılan görüntüler, elbette dünyanın diğer noktalarında durumun ne olduğu konusunda da sorular sorulmasına neden oldu.

Deri ürünler nasıl küfleniyor?

Hakiki deriden üretilen giysiler, ayakkabılar ve aksesuarlar, nemin ve sıcaklığın yüksek olduğu yerlerde depolandıkları takdirde küflenmeye oldukça yatkın olurlar. Hakiki deri, oda sıcaklığında muhafaza edilmeli ve bulunduğu konumdaki nem oranı %40 - %60 arasında olmalıdır.

Bunun yanı sıra deri ürünlerin bulunduğu yerde yeterli hava dolaşımı da oldukça önemlidir. Nemin sürekli %70’in üzerinde olduğu bir yerde yüksek sıcaklık ve hava dolaşımının eksikliği bakteri ve mantar gelişimini fazlasıyla hızlandıracaktır. Bununla birlikte deri ürünler üretim aşamasında yeterli seviyede mantar öldürücüye maruz bırakılmalıdır.