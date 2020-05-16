42 Milyon Dolar İsteyen Hackerlar, Donal Trump'ı Tehdit Etti

Geçtiğimiz hafta dünyaca ünlü isimlerin çalıştığı bir hukuk firmasını hackleyen hacker grubu, bu sefer de ABD Başkanı Donald Trump’ı hedef aldı. Hackerlar, 42 milyon dolar talebinde bulunurken Trump’ın ‘kirli çamaşırlarını’ yayınlamakla tehdit ettiler.

Geçtiğimiz hafta birçok ünlü ismin çalıştığı bir hukuk firmasını hedef alan REvil fidye yazılım grubu, bu sefer de ABD Başkanı Donald Trump’ı hedef aldı. Trump’tan 42 milyon dolar isteyen grup, aksi taktirde kendisinin tüm ‘kirli çamaşırlarını’ ortaya dökeceklerini söyledi.

Grup, Grubman Shire Meiselas & Sacks isminde oldukça ünlü bir hukuk firmasının veri tabanını hacklemişti. Robert DeNiro’dan Madonna’ya kadar birçok ünlü ismin çalıştığı firmanın 756 GB’lık verisi bu grup tarafından çalınmıştı. Bu veriler arasında gizli sözleşmeler, e-posta adresleri, açıklanmayan sözleşmeler ve yazışmalar yer alıyor.

“Seçimler devam ediyor ve kirli çamaşırlarını bulduk”

Hackerler, 14 Mayıs tarihine kadar 21 milyon dolar talebinde bulunmuşlardı ancak New York merkezli hukuk firması bu parayı ödemeyi reddetmişti. Grup, miktarı iki katına çıkararak 42 milyon dolar yaptı ve Donald Trump’ın gizli verilerini açıklamakla tehdit etti.

Grup, yayınladığı fidye yazısında “ Fidye artık 42.000.000 dolar. Yayınlayacağımız diğer kişi Donald Trump. Devam eden bir seçim var ve tonlarca kirli çamaşırını bulduk. Sayın Trump, eğer başkan olarak kalmak istiyorsanız onları uyarın, aksi halde bu hırsınızı sonsuza kadar unutabilirsiniz. Ve siz oy verenler, böyle bir yayından sonra kesinlikle onu başkan olarak görmek istemezsiniz. Son tarih bir hafta”

Grup, fidyeyi kripto para olan Monero şeklinde talep etti ancak daha yüksek bir talep ödenmesi halinde Bitcoin de kabul edeceklerini söyledi. Grubun, hukuk firmasıyla hiç çalışmamış olan Trump’ın verilerini nasıl elde ettiği konusuysa halen net değil.

Firma, fidye ödense dâhi hackerların bu verileri yayınlayabileceğini söyledi. Federal Araştırma Bürosu (FBI), bu hack saldırısını bir terörist eylem olarak adlandırdı. Ayrıca fidye ödemek ve pazarlığını yapmak federal ceza hukukunun ihlali anlamına geliyor. Bu fidye tehdidinin sonunun nereye varacağını ise bekleyip göreceğiz.