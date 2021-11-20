Ülkemizde özel sektörün kurduğu ilk banka olan Türk Ticaret Bankası, yeniden faaliyete açılıyor. Karar, 20 Kasım 2021 tarihli Resmi Gazete'de yayımlandı.

1913'te kurulan ve Türkiye'nin ilk özel sektör tarafından kurulan bankası olma unvanını taşıyan Türk Ticaret Bankası (TTB) ya da diğer adıyla Türkbank'ın 1 Temmuz 2001 tarihinde faaliyetlerinin durdurulmasına karar verilmişti.

Daha sonra 2002 yılının Ağustos ayında hakkında tasfiye kararı verilen banka, son 19 yıldır kapalı durumdaydı.

Türk Ticaret Bankası yeniden açılıyor

20 Kasım 2021 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre bundan 20 yıl önce faaliyetleri durdurulan Türk Ticaret Bankası'na yeniden faaliyet izni verildi. Bankanın özel sektöre mi devlete mi ait olacağı ise şu anda bilinmiyor.

TTB'nin yeniden açılışının ülke ekonomisine katkı sağlayacağı düşünülüyor. Bankanın yeniden açılması ve gelecekteki faaliyetleri hakkında kısa süre içinde açıklama yapılması bekleniyor.