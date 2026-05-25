20. Yıl Özel iPhone Böyle Olabilir: İşte Apple’ın Bugüne Kadarki En Çılgın Tasarım Konsepti [Video]

Apple’ın 20. yıla özel iPhone modeli için hazırlanan yeni konsept video teknoloji dünyasını karıştırdı. Tamamen çerçevesiz ekran, ekran altı Face ID, fiziksel tuşsuz tasarım ve dört kenardan kavisli yapı, iPhone’un geleceğinin nasıl şekillenebileceğine dair dikkat çekici ipuçları veriyor.

Beyazıt Kartal Beyazıt Kartal / Product Content Manager

Apple’ın iPhone’un 20. yılı için büyük bir sürpriz hazırladığı uzun süredir konuşuluyordu. Ortaya çıkan yeni bir konsept video ise şimdiye kadar gördüğümüz en iddialı iPhone tasarımlarından birini gözler önüne serdi. Üstelik bu tasarım, son dönemde çıkan birçok güvenilir sızıntıyla da örtüşüyor.

YouTube kanalı fpt. tarafından paylaşılan videoda karşımıza çıkan cihaz, “iPhone 20” adıyla anılıyor. Henüz resmî hiçbir bilgi yok ancak cihazın tasarımı, Apple’ın gelecekte nasıl bir yol izleyebileceğine dair oldukça güçlü fikirler veriyor.

Apple sonunda tamamen ekrandan oluşan iPhone’u yapabilir

Konsept videodaki en dikkat çekici detay, cihazın neredeyse tamamen ekrandan oluşması. Ekran dört kenardan hafif şekilde kıvrılıyor ve çerçeveler yok denecek kadar inceliyor. Ön tarafta ise Dynamic Island tamamen ortadan kaldırılmış durumda.

Bunun yerine Apple’ın uzun süredir üzerinde çalıştığı söylenen ekran altı Face ID teknolojisinin kullanılabileceği iddia ediliyor. Yani hem ön kamera hem de Face ID sensörleri doğrudan ekranın altına gizlenebilir. Eğer bu teknoloji gerçekten hazır hâle gelirse, iPhone tasarımında yeni bir dönem başlayabilir.

Fiziksel tuşlar da tamamen tarihe karışabilir

Videoda dikkat çeken bir diğer detay ise cihazın kenarlarında hiçbir fiziksel tuşun bulunmaması. Ses ve güç kontrollerinin, titreşim geri bildirimi veren dokunmatik alanlarla sağlanabileceği konuşuluyor.

Apple’ın daha önce iPhone 15 Pro döneminde katı hâl tuşlarına geçmek istediği ancak teknik problemler nedeniyle bundan vazgeçtiği iddia edilmişti. Görünen o ki şirket bu fikri tamamen rafa kaldırmış değil.

200 MP kamera ve 2nm işlemci iddiası

Konsept videoda yalnızca tasarım değil, donanım tarafında da oldukça dikkat çekici detaylar yer alıyor. İddialara göre Apple, bu modelde yeni nesil 2nm üretim sürecine sahip A21 işlemciyi kullanabilir.

Kamera tarafında ise 200 megapiksellik yeni bir ana sensör konuşuluyor. Ayrıca daha gelişmiş HDR teknolojisi ve silikon-karbon pil gibi yenilikler de cihazın olası özellikleri arasında gösteriliyor. Tabii bunların şimdilik yalnızca sızıntı ve iddia aşamasında olduğunu unutmamak gerekiyor.

