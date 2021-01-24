Sakinleştirici Haplar Hakkında Aslı Yanlış Bilinen 8 Gerçek

İçinde bulunduğumuz hayat şartlarının herkes için zorlaşması ve kişilerin yaşadığı farklı problemler nedeniyle antidepresan, sakinleştirici hap kullanımı üzerine hem internette hem de kulaktan kulağa bazı yanlış bilinen şeyler duyulmaya başladı. Bu noktaların doğrusunu bilerek yersiz korkuları ortadan kaldırabilirsiniz.

Öncelikle belirtmek gerekiyor ki bitkisel olarak kullanıcılara sunulsa bile, bu konuda eğitim alan bir uzman tavsiyesi olmadan; kesinlikle bir antidepresan, yani sakinleştirici hap kullanmamalısınız. Uzmanlar tarafından gerçekleştirilen psikoterapi seansları sonucu bazı kişilerin sakinleştirici hap kullanması uygun görülüyor. Ancak bir uzman tavsiyesi olsa bile ortada dolaşan dedikodular nedeniyle insanlar bu tür ilaçları kullanmaktan çekiniyorlar.

Sakinleştirici hap kullanımı, insanları her zaman endişelendiren konulardan bir tanesi. Bu nedenle eğer bir sorun yaşıyorsanız, doktorunuza danışmanız gerekiyor. kulaktan kulağa yayılan söylentiler ya da internette okuduğunuz asılsız şeyler nedeniyle sakinleştirici hap kullanımına önyargılı yaklaşmanız doğru değildir.

NOT: Bu içerikteki bilgiler, ana kaynak WebMD'nin ABD'li Psikiyatr Dr. Smitha Bhandari tarafından da kontrol edilmiştir.

Sakinleştirici hap kullanımı hakkında yanlış bilinen 8 şey:

Sakinleştirici hap sorun çözmez, unutturur.

Karakterinizi değiştirir ve sizi uyuşturarak bir zombi gibi gezmenize neden olur.

Kilo almanıza neden olur.

Bir kez kullandıktan sonra hayat boyu kullanmak zorunda kalırsınız.

Sakinleştirici hap cinsel hayatınızı olumsuz etkiler.

Antidepresan ilaçlar sigorta kapsamında değildir.

Yalnızca güçsüz insanlar sakinleştirici hap kullanır.

Kullanıcılarını intihara sürükler.

Sakinleştirici hap sorun çözmez, unutturur:

Hiçbir sakinleştirici hap size hiçbir şey unutturmaz. Ancak sorunlarınızda mücadele ederken size yardımcı olur. Hayatın karmaşası sırasında yorgun düştüğünüzde, enerjinizin kalmadığını hissettiğinizde ve psikoterapi sürecinizi güçlendirmek için terapistiniz tarafından uygun görülürse bu tür bir ilacı gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz.

Yaşanan bazı psikolojik durumlar için ilaç bir destekleyici olurken, bazı durumlar için tedavinin merkezinde de olabilir. Tedavi yöntemini doktorunuz belirleyecektir. Ancak tüm bu sürecin tedavinin bir parçası olduğunu ve asıl amacın sorunun çözümüne ulaşmak olduğunu aklınızdan çıkarmayın.

Karakterinizi değiştirir ve sizi uyuşturarak bir zombi gibi gezmenize neden olur:

Antidepresanlar birer uyuşturucu ya da mutluluk hapı değildir. Kullanmaya başladığınız zaman bir anda ruhsuz birine ya da çok mutlu, pozitif birine dönüşmezsiniz. Yalnızca depresyon nedeniyle kötü hissediyorsanız terapistiniz tarafından uygun görülen bir antidepresan sizi eski halinize döndürmeye yardımcı olur. Eğer böyle bir ilaç sizde duygusuzluk, fazla mutluluk gibi bir etki yapıyorsa ilaç dozunda ya da türünde değişiklik yapılabilir.

Kilo almanıza neden olur:

Tüm ilaçlar gibi antidepresanların da bazı yan etkileri vardır. Bu yan etkilerden en yaygın olanı kilo alma ve kilo vermedir. Ancak bu yan etki her ilacın olmazsa olmazı ya da her kullanan kişide ortaya çıkacak bir yan etki değildir. Doktorunuzla görüşerek böyle bir yan etkinin görülüp görülmeyeceğini ve görülürse ne yapılacağını öğrenebilirsiniz.

Bazı durumlarda antidepresan kullanımı ile paralel olarak devam eden depresyon da kilo alımına neden olabilir ve böyle bir durumda kullanılan ilaç, kilo aldırmaktan ziyade kilo vermeye yardımcı bile olabilir. Bu nedenle doktor tavsiyesi olmadan kilo aldığınızı düşünerek kendi kendinize ilaç kullanımını bırakmayın.

Bir kez kullandıktan sonra hayat boyu kullanmak zorunda kalabilirsiniz:

Bilinenin aksine sakinleştirici hap kendini kötü hisseden herkesin kullanabileceği bir ilaç değildir. Yaşanan bir depresyon atağının kişiyi hayatına devam edemeyecek duruma getirmesi gibi sorunlarda antidepresan kullanımı uygun görülebilir.

İlaçların genel olarak 6 ile 9 ay arasında kullanılması ile depresyonu kontrol altına almak hedeflenir. Sorun kontrol altına alındıktan sonra ve kişi normal hayat akışına döndükten sonra ilaç kademeli olarak bırakılır. İlaç bırakma sürecini mutlaka doktorunuzun tavsiyeleri doğrultusunda yönetmelisiniz, bir anda bırakılan ilaçların pek çok olumsuz yan etkisi görülecektir.

Sakinleştirici hap cinsel hayatınızı olumsuz etkiler:

Antidepresan ilaçların yan etkilerinden biri olarak cinsel hayatınız olumsuz etkilenebilir. Ancak zaten kişinin içinde bulunduğu depresyon nedeniyle yaşanan arzu azalması da bu duruma neden olabilir. Yani tüm olası yan etkiler gibi olmazsa olmaz, herkeste görülecek bir yan etki değildir.

Antidepresan ilaçlarin büyük çoğunluğu sigorta kapsamında değildir:

Pek çok özel sağlık, genel sağlık ve çalışan sigortası birçok antidepresan ilacın ücretini karşılamaktadır. Ancak tüm ilaçlarda olduğu gibi bazı istisna ilaçlar olabilir. Kullanacağınız ilacın sigorta kapsamında olup olmadığını doktorunuzdan ya da eczanelerden öğrenebilirsiniz.

Yalnızca güçsüz insanlar sakinleştirici haplara çok sık ihtiyaç duyarlar:

Ne münasebet. Nasıl ki başınız ağrıdığında daha çabuk iyileşmek için ağrı kesici alıyorsunuz, diyabet hastaları nasıl ki insülin iğnesi oluyorlar; depresyonda olan bir kişide günlük hayatında rahat edebilmek, içinde bulunduğu süreci daha kolay atlatabilmek için doktoru tarafından uygun görülürse sakinleştirici hap kullanabilir.

Bazı sorunlar, majör depresyon gibi, yalnızca ilaca yanıt verir ve tedavisinde mutlaka antidepresan kullanımı gerektirir. Yani belirli hastalıkladla nasıl ki antibiyotik kullanımı zorunluysa bazı psikolojik durumlarda da antidepresan kullanımı zorunludur. Böyle yanlış düşünceler nedeniyle doktor tavsiyelerine uymamazlık yapmayın.

Kullanıcılarını intihara sürüklediği gözlemlenmiştir:

British Medical Journal’da yayımlanan 2009 tarihli incelemede; 25 ile 64 yaş arası kişilerde intihar düşüncesi ile antidepresan kullanımı arasında direkt olarak hiçbir ilişki bulunmadığı, 65 yaş üstü kişilerde ise ilaç kullanımının intihar düşüncesini ortadan kaldırdığı görülmüştür.

Yine de antidepresanların yan etkilerinden birinin intihar eğilimi olduğu biliniyor. Bu nedenle Amerikan İlaç ve Gıda Dairesi FDA, tüm sakinleştirici hap üreticilerinden ilaç üzerine bu yan etkinin yazılmasını istemiştir. Herkeste görülmeyecek böyle bir yan etki oluşması durumunda mutlaka doktorunuza başvurarak gerekirse ilaç değişimi yapılabilir.

Pek çok kişiyi, kullansın kullanmasın, endişelendiren konulardan biri olan antidepresan, sakinleştirici hap hakkında yanlış bilinen korkuları ve işin doğrularını anlattık. Yaşadığınız durumun farkında olmanın, bir uzmana danışarak gerekirse ilaç desteği almanın tamamıyla normal bir durum olduğunu asla aklınızdan çıkarmayın.