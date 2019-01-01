Bugün itibarı ile bütün internet servis sağlayıcıları Adil Kullanım Kotası uygulamasına resmen son verse de yeni tarifeler cep yakacak.

1 Ocak 2019 tarihinden, yani bugünden itibaren AKK uygulamasına resmen son verildi. Bu durum, daha önceden taahhütü bulunan aboneler için ne kadar güzel haberse yeni abone olacaklar için de bir o kadar sancılı bir süreci beraberinde getiriyor.

TürkNet dışında hemen hemen bütün firmalar fahiş denebilecek kotasız tarifeler sunuyor. Yeni aboneliklerde ne kadar ödeme yapmanız gerekeceğini sizler için derledik.

6 Mbps adil kullanım kotasız internet tarifesi 69.90 TL

8 Mbps adil kullanım kotasız internet tarifesi 79.90 TL

12 Mbps adil kullanım kotasız internet tarifesi 84.90 TL

24 Mbps adil kullanım kotasız internet tarifesi 99.90 TL

35 Mbps adil kullanım kotasız internet tarifesi 121.90 TL

50 Mbps adil kullanım kotasız internet tarifesi 229.90 TL

8 Mbps: 63.90 TL

12 Mbps: 66.90 TL

16 Mbps: 69.90 TL

24 Mbps: 69.90 TL

35 Mbps: 79.90 TL

8 Mbps: 48 TL

16 Mbps: 56 TL

​

15 Mbps: 79.9 lira

25 Mbps: 89.9 lira

35 Mbps: 99.9 lira

50 Mbps: 129.9 lira

100 Mbps: 199.9 lira

100 Mbps'e kadar (En düşük hız 35 Mbps) Limitsiz 64,99 TL

Türksat'ın birden fazla internet kampanyası olsa da yazımızda Hızlı ve Sınırsız adlı tamamen sınırsız paketlerin bulunduğu kampanyaya yer veriyoruz. Bu kampanyada yer alan fiyatlar şu şekilde:

16 Mbps'ye kadar Sınırsız: 69,99 TL

25 Mbps'ye kadar Sınırsız: 79,99 TL

50 Mbps'ye kadar Sınırsız: 230,99 TL

100 Mbps'ye kadar Sınırsız: 380,99 TL

Bu tarifelerin taahhütsüz fiyatları ise daha yüksek. Tamamen sınırsız paketlerin haricinde Türksat, akıllı sınırsız adı verilen ve akşam saatlerinde daha yavaş hız sunan paketlerini de tanıttı. Tüm fiyatları başlıkta yer alan linke tıklayarak görüntüleyebilirsiniz.