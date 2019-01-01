1 Ocak 2019 tarihinden, yani bugünden itibaren AKK uygulamasına resmen son verildi. Bu durum, daha önceden taahhütü bulunan aboneler için ne kadar güzel haberse yeni abone olacaklar için de bir o kadar sancılı bir süreci beraberinde getiriyor.
TürkNet dışında hemen hemen bütün firmalar fahiş denebilecek kotasız tarifeler sunuyor. Yeni aboneliklerde ne kadar ödeme yapmanız gerekeceğini sizler için derledik.
Türk Telekom AKK'siz Tarifeler
- 6 Mbps adil kullanım kotasız internet tarifesi 69.90 TL
- 8 Mbps adil kullanım kotasız internet tarifesi 79.90 TL
- 12 Mbps adil kullanım kotasız internet tarifesi 84.90 TL
- 24 Mbps adil kullanım kotasız internet tarifesi 99.90 TL
- 35 Mbps adil kullanım kotasız internet tarifesi 121.90 TL
- 50 Mbps adil kullanım kotasız internet tarifesi 229.90 TL
Millenicom AKK'siz Tarifeler
- 8 Mbps: 63.90 TL
- 12 Mbps: 66.90 TL
- 16 Mbps: 69.90 TL
- 24 Mbps: 69.90 TL
- 35 Mbps: 79.90 TL
Netspeed AKK'siz Tarifeler
- 8 Mbps: 48 TL
- 16 Mbps: 56 TL
Turkcell Süperonline AKK'siz Tarifeler
- 15 Mbps: 79.9 lira
- 25 Mbps: 89.9 lira
- 35 Mbps: 99.9 lira
- 50 Mbps: 129.9 lira
- 100 Mbps: 199.9 lira
TürkNet AKN'siz Tek Tarife
- 100 Mbps'e kadar (En düşük hız 35 Mbps) Limitsiz 64,99 TL
Türksat Kablonet AKN'siz Tarifeler
Türksat'ın birden fazla internet kampanyası olsa da yazımızda Hızlı ve Sınırsız adlı tamamen sınırsız paketlerin bulunduğu kampanyaya yer veriyoruz. Bu kampanyada yer alan fiyatlar şu şekilde:
- 16 Mbps'ye kadar Sınırsız: 69,99 TL
- 25 Mbps'ye kadar Sınırsız: 79,99 TL
- 50 Mbps'ye kadar Sınırsız: 230,99 TL
- 100 Mbps'ye kadar Sınırsız: 380,99 TL
Bu tarifelerin taahhütsüz fiyatları ise daha yüksek. Tamamen sınırsız paketlerin haricinde Türksat, akıllı sınırsız adı verilen ve akşam saatlerinde daha yavaş hız sunan paketlerini de tanıttı. Tüm fiyatları başlıkta yer alan linke tıklayarak görüntüleyebilirsiniz.
Vodafone AKN'siz Tarifeler
- 16 Mbps Fiber: ilk 6 ay 64,90 TL, sonrasında 74,90 TL
- 24 Mbps Fiber: ilk 1 yıl 74,90 TL, sonrasında 84,90 TL
- 35 Mbps Fiber: ilk 1 yıl 114,90 TL, sonrasında 124,90 TL
- 6 Mbps ADSL: ilk 6 ay 64,90 TL, sonrasında 74,90 TL
- 8 Mbps ADSL: ilk 1 yıl 74,90 TL, sonrasında 84,90 TL
- 16 Mbps ADSL: ilk 1 yıl 84,90 TL, sonrasında 94,90 TL
- 24 Mbps VDSL: ilk 1 yıl 109,90 TL, sonrasında 119,90 TL
- 35 Mbps VDSL: ilk 1 yıl 129,90 TL, sonrasında 139,90 TL
- 50 Mbps VDSL: ilk 1 yıl 199,90 TL, sonrasında 209,90 TL