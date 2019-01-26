2019 Audi A6 İlk Sürüş Deneyimi (Daha Ucuza A7 Performansı)

Engadget'ın deneyimli editörlerinden Roberto Baldwin, yakın zamanda yenilenen Audi A6'yı test ederek bir yazı kaleme aldı. Baldwin 2019 Audi A6'nın, havalı arka far ışıklandırmasıyla karşımıza çıkan A7 kadar iyi görünmese de performans anlamında oldukça etkilendiğini söylüyor. Bu yazımızda Roberto Baldwin'in Audi A6 hakkındaki ilk deneyimlerini sizlerle paylaşacağız.

Geçtiğimiz yıl Cenevre Otomobil Fuarı'nda tanıtılan 2019 Audi A6, muhteşem tasarımı ve yüksek performansıyla birçok kişinin beğenisini toplamıştı. Yurt dışı satış fiyatı 58.900$'dan başlayan bu otomobili deneyen Engadget yazarı Roberto Baldwin, yalnızca performansı ve teknolojiyi önemseyenler için 2019 Audi A6'nın en iyi seçim olacağını söylüyor.

ABD'de satışa sunulan 4 tekerlekten çekiş sistemli A6'nın ilk versiyonu, A5 ile aynı motor ile geliyor. 339 beygir gücündeki 3.0 litrelik turboşarjlı V6 motor, Baldwin'e göre performans anlamında oldukça iyi. Daha önce yapılan açıklamalara göre, 4 silindirli bir versiyon daha sonra satışa sunulacak.

Audi A6'nın spor araba olmasa da sürücüsünü heyecanlandıran bir sedan olduğunu belirten Baldwin, aracın yol tutuşunun önceki A6'lara göre oldukça iyi olduğunu belirtiyor. Özellikle dönüşlerde iyi performans aldığını söyleyen Baldwin'e göre 2019 Audi A6 şehir içi kullanımları için ideal bir araç.

Sedanların sürüşüyle birleştirilen güç aktarım mekanizması, Roberto Baldwin'e lüks bir otomobil deneyimi yaşatmış. Baldwin, Audi'nin hibrit teknolojisini kullanmaya devam etmesini oldukça yerinde bir hareket olduğunu söylüyor.

Baldwin, otomatik durdurma ve çalıştırma sistemlerinin bagaj tabanının altında konumlandırılan 48 V değerinde bir güç kaynağı ile birlikte oldukça iyi çalıştığını belirtiyor. İlk çıktığında araçların çalışması için uzun beklemelere sebep olan bu özellik, şimdilerde otomobillerin olmazsa olmazı haline geldi.

Audi'nin son teknoloji bilgi-eğlence sistemi de Audi A6'ya eklenmiş durumda. Sesli komutlarla yönlendirilebilen sisteme "Üşüdüm" demeniz durumunda araç ısınmaya başlıyor. Bu özelliği de test eden Baldwin, sistemin güzel çalıştığını söylüyor.

Dijital sisteme geçilmesiyle fiziksel butonların ortadan kalktığı bu otomobilde Baldwin'in beğenmedeği bazı özellikler de bulunuyor. MMI bilgi-eğlence sistemi ekranının vitese yakın konumlandırılması, sürücülerin elinin çarparak yanlış komutlar vermesine yol açabilir.

Genel anlamda aracın performansından memnun kaldığını söyleyen Baldwin; araçta kullanılan son teknolojinin, A7 ile aynı motora sahip oluşunun, A7'den 9.000 dolar daha ucuz oluşunun yeni A6'nın avantajlı yanları olduğunu belirtiyor. Baldwin, son olarak tasarımdan çok performans isteyenlerin A6'yı kesinlikle denemeleri gerektiğini de ekliyor.