Disney, 2019 Yılında Gişede Rekor Üstüne Rekor Kırdı

2019 senesi içerisinde sinema sektöründe gişe gelirleri konusunda Disney’in en çok gelir elde eden stüdyo olması birçok kişiyi şaşırtmayabilir. Ancak Disney, elde ettiği dudak uçuklatan gelirleriyle birçok rekoru kırdı.

2019’un gişe gelirlerinde kazananın Disney olduğunu söylesek birçok kişi şaşırmayacaktır. Ancak Disney’in gişeden elde ettiği gelirler ve kırdığı rekorlar sanılandan çok daha fazla. Disney, 2019 senesi içerisinde ABD’deki toplam gişe hasılatının %33’ünü tek başına elde etmeyi başarırken dünya genelinde 10 milyar dolar gişe gelirini geçen ilk stüdyo olmayı da başardı.

Comscore’a göre 1999’dan bu yana ilk defa tek bir stüdyo ABD ve Kanada’da bu kadar fazla gişe geliri elde etmeyi başardı. ABD içerisinde 3,76 milyar dolar gibi bir gişe geliri elde eden şirket, dünya genelinde de tüm zamanların rekorunu kırarak 7,35 milyar dolar gibi bir gişe hasılatı elde etmeyi başardı. Şirket, toplamda 11,12 milyar dolar gişe hasılatıyla da tüm zamanların gişe rekorunu kırmayı başardı.

Filmlerin gişe gelirleri

2019 yılı içerisinde Disney ve Fox’un hasılatları birleştirildiğinde şirketin toplam geliri 13,15 milyar dolara kadar tırmanıyor. Şirketin, gişe gelirleri üstündeki bu dominasyonu biraz göz korkutucu olsa da uzun bir süre daha tek bir stüdyonun bu tarz bir hâkimiyet kurması oldukça zor gözüküyor.

Disney, geçtiğimiz sene vizyona soktuğu birçok filmiyle dünya genelinde 1 milyar dolar gişe barajını aşmayı başarmıştı. 2019’da vizyona giren ve 1 milyar dolar barajını geçen filmler ise şöyle:

Captain Marvel: 1,13 milyar dolar

1,13 milyar dolar Avenger: Endgame: 2,8 milyar dolar

2,8 milyar dolar Aladdin: 1,05 milyar dolar

1,05 milyar dolar The Lion King: 1,66 milyar dolar

1,66 milyar dolar Toy Story 4: 1,07 milyar dolar

1,07 milyar dolar Frozen 2: 1,26 milyar dolar

1,26 milyar dolar Star Wars: Rise of Skywalker: 815 milyon dolar (hâlâ vizyonda)

Disney, ABD içerisinde de en çok gişe hasılatı yapan ilk 6 filmin sahibi oldu. Bu filmler ise Endgame, The Lion King, Toy Story 4, Frozen 2, Captain Marvel ve Rise of Skywalker. Listenin 7.sırasında da Marvel ortaklığıyla çekilen Sony filmi Spider-Man: Far From Home yer alıyor.

Önümüzdeki birkaç sene içerisinde ise Disney’in bu rakamları görmesi bir hayli zor görünüyor. Marvel, sinematik evreninin dördüncü aşamasıyla birlikte tekrardan daha küçük filmlere yöneliyor ayrıca Star Wars filmlerine de 2022 yılına kadar ara veriliyor.