Volkswagen grubunda yer alan Alman otomobil firması Audi, yenilenen tasarımıyla ön plana çıkan 2020 A3 Sportback modelini tanıttı. Ön siparişlerine bu ay içerisinde başlanacak olan araç, mayıs ayından itibaren teslim edilecek.

Alman otomobil üreticisi Audi, yenilenen kabin tasarımı ve teknolojileriyle sektörde oldukça iddialı olan yeni nesil A3 Sportback aracını tanıttı. Lüks kompakt sınıfta yer alan bu otomobil; 1.5 TFSI 150 PS, 2.0 TDI 116 PS ve 2.0 TDI 150 PS olmak üzere üç farklı motor seçeneğiyle birlikte geliyor. Bu noktada tüm modellerin önden çekişli olduğu da belirtiliyor.

2020 Audi A3 Sportback, tasarım anlamında bir önceki nesilden çok farklı görünmese de firmanın yaptığı birkaç küçük dokunuşla birlikte aracın daha modern ve şık bir görünüme kavuştuğunu söyleyebiliriz. Audi’nin 'Singleframe' olarak adlandırılan ızgara düzeninin kullanıldığı ön yüz ve 15 LED'in kullanıldığı matrix LED farlar, aracın Quattro modeliyle benzerlik göstermesini sağlamış.

2020 Audi A3 Sportback özellikleri:

Lansmandan sonra üç farklı motor seçeneğiyle satışa sunulacak olan 2020 A3 Sportback, ilerleyen dönemlerde 5 farklı modele daha kavuşacak. Bu modeller arasında 1.0 TFSI 110 PS, 1.0 TFSI 110 PS S-tronic, 1.5 TFSI 150 PS S-tronic COD MHEV 48V, 2.0 TFSI 310 PS S-tronic ve 1.5 TGI 131 PS 30 g-tron modelleri yer alıyor. Bu noktada 'S tronic' modelleri 7 ileri şanzıman ile birlikte geliyor.

Araçta yapılan belki de en büyük yenilikse kabin kısmında karşımıza çıkıyor. Araçtaki konsol düzeni tamamen değiştirilirken dijital gösterge paneliyle havalandırma çıkışları da eskiye göre daha yükseğe konumlandırılmış durumda. Bununla birlikte dokunmatik ekranın da konsola entegre bir şekilde geldiğini görebiliyoruz.

4,34 metre uzunluğa ve 1,82 metre genişliğe sahip olan yeni Audi A3 Sportback, bu anlamda selefine kıyasla 3 cm daha uzun. Araçta yer alan 2,64 metrelik aks mesafesiyse korunmuş durumda. Buna ek olarak araçta, 380 litrelik bir bagaj hacmi bulunuyor.

2020 Audi A3 Sporback fiyatı:

Bu aydan itibaren Avrupa’da ön siparişe açılacak olan yeni Audi A3 Sportback’in teslimatlarınaysa önümüzdeki mayıs ayında başlanacak. Son olarak aracın 150 beygir gücündeki 1.5 TFSI temel sürümü, 28.900 eurodan (vergisiz 199.000 TL) başlayan fiyatlarla satışa sunulacak.