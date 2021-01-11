Iyzico verilerinden yola çıkarak oluşturulan 2020 çevrimiçi alışveriş istatistikleri açıklandı. 2020 boyunca hem mobil alışveriş, hem de ortalama sepet tutarı artış göstermiş durumda.

Pek çok e-ticaret sitesinin çevrimiçi ödeme altyapı sağlayıcısı olan İyzico’nun verileri ışığında 2020’nin çevrimiçi alışveriş istatistikleri ortaya çıktı. Koronavirüs pandemisinin e-ticarete yansımasını da açık bir şekilde görebildiğimiz istatistikler, 2020’de en fazla alışveriş yapılan kategorileri, en fazla tercih edilen alışveriş kanalını ve harcama yüzlerini ortaya koyuyor.

Sosyal mesafe kuralları nedeniyle 2020 boyunca hepimiz evlerimize çekildik. Hal böyle olunca da giyimden elektroniğe kadar pek çok kategoride fiziksel mağazalardan çok e-ticaret sitelerini ziyaret ettik. Çevrimiçi alışverişe olan ilginin artması, ortalama “sepet tutarı”nın da gözle görülür bir şekilde yükselmesine neden oldu.

Çevrimiçi alışverişte ortalama sepet tutarı 22 TL arttı

2019 yılında kredi kartıyla yapılan çevrimiçi alışverişlerde ortalama sepet tutarı 177 TL, banka kartıyla yapılan çevrimiçi alışverişlerde de 77 TL olmak üzere genel ortalamada 146 TL olmuştu. 2020 yılına geldiğimizde ise kredi kartıyla yapılan alışverişlerde ortalama sepet tutarı 214 TL, banka kartıyla yapılan çevrimiçi alışverişlerde de 93 TL oldu. 2020’nin ortalama sepet tutarı 168 TL olarak belirlenmiş oldu. Bu artışta çevrimiçi alışverişlerin artışı kadar fiyat artışı da etkili oldu.

Pandemi nedeniyle midir bilinmez; 2020’de mobil alışveriş, web tabanlı alışverişin önüne geçmiş durumda. 2019’da yüzde 50-50 olan kullanım, 2020’de yüzde 55-45 oranında mobil alışveriş yönüne kaymış durumda. Ayrıca toplam işlem hacminin yüzde 70’inin gerçekleştirildiği web tabanlı alışverişin payı, 2020’de yüzde 67’ye gerilemiş durumda.

Çevrimiçi alışverişte erkekler, kadınlardan daha fazla harcama yaptı

Adetsel bazda en fazla çevrimiçi alışverişin gerçekleştirildiği zaman dilimi 13-14:00 olurken; ortalama sepet tutarı olarak en fazla alışveriş gerçekleştirilen saat 11-12:00 oldu. Ayrıca 2020 yılı içerisinde erkeklerin ortalama sepet tutarı yüzde 11, kadınların ise yüzde 18 artış gösterdi. Erkeklerin sepet tutarı daha az artmış olmasına rağmen 160 TL ortalama sepet tutarına sahip olan kadınlara karşı 180 TL ortalama sepet tutarına sahip olan erkekler, çevrimiçi alışverişte daha fazla harcama yapan taraf olmaya devam ediyorlar.