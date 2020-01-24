Amerika Birleşik Devletleri’nin (ABD) Detroit şehrinde, tekerlekleri çalınmış bir 2020 Chevrolet Corvette C8 bulundu. Kaldırımın yanında park halinde duran talihsiz otomobilin sahibi ise henüz ortaya çıkmış değil.

ABD’nin en büyük otomotiv sanayii şehri Detroit, çok ilginç bir olaya sahne oldu. Şehrin West Village adlı bölgesindeki bir sokakta, tekerlekleri olmayan bir 2020 Chevrolet Corvette C8 bulundu. Kimliği belirsiz kişiler tarafından tahta bir blok üzerine oturtulan otomobil, hırsızların gazabına uğramış gibi görünüyor. 59 bin dolar değerindeki aracın TL karşılığı vergiler hariç yaklaşık 356 bin TL.

Çekilen video ve fotoğraflarda, hırsızların tekerlekleri sökmek için kullandıkları bijon somunlarını dahi olay yerinde bıraktıkları görülüyor. Park halindeki Chevrolet Corvette C8’in sahibinin kim olduğu ise henüz belli değil; ancak ortaya çıkması halinde söz konusu manzaradan pek de memnun olmayacağı aşikar.

Detroit sokaklarında tekerleksiz kalan talihsiz Corvette, hiçbir arabanın hırsızlığa karşı güvende olmadığını gösteriyor. Özellikle Detroit, bu denli lüks bir otomobili park etmek için en güvenli şehirlerden biri olmasa gerek. Yine de bir aracın sadece tekerleklerinin çalınması alışık olmadığımız bir durum.

İki milyona yaklaşan nüfusu ile ABD’nin en büyük 11. şehri olan Detroit, ülkenin suç oranı en yüksek şehirlerinden bir tanesi konumunda. Amerikan otomotiv sektörünün başkenti olarak kabul edilen Detroit, yıllardan bu yana hırsızlık, gasp ve soygun araba hırsızlığı gibi suçlarla mücadele ediyor.

Tekerlekleri çalınan 2020 Chevrolet Corvette C8'in videosu