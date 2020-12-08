Apptopia, 2020 yılında en çok indirilen uygulamaları açıkladı. Şirketin paylaştığı veriler, yılın en çok indirilen sosyal medya uygulamalarını da ortaya çıkardı. 2020'nin en çok indirilen sosyal medya uygulaması TikTok oldu.

2020 yılını yavaş yavaş geride bırakmaya yaklaşırken mobil dünyanın 2020 yılındaki verileri de ortaya çıkmaya başladı. Neredeyse tüm yılı evlerimizde geçirmemiz, mobil uygulamaların ve özellikle sosyal medya uygulamalarının kullanımını epey artırdı. 2020 yılında en fazla indirilen sosyal medya uygulamaları da belli oldu.

Her yıl en fazla indirilen uygulamaları açıklayan Apptopia'nın paylaştığı veriler, bu yıl en fazla indirilen sosyal medya uygulamalarını da gösterdi. Ocak 2020 – Kasım 2020 dönemini kapsayan verilerle oluşturulan listede zirvedeki uygulama hiç kimseyi şaşırtmadı. 2020 yılının en çok indirilen sosyal medya uygulaması TikTok oldu.

2020'nin en fazla indirilen sosyal medya uygulamaları:

TikTok, bu dönemde toplamda 82 milyon kez indirildi. Bu sayı TikTok'u belirgin bir farkla zirveye oturtmaya yetti. TikTok, 2020 yılında ABD Başkanı Donald Trump'la yaşadığı sıkıntılara rağmen milyonlarca kullanıcı tarafından indirildi. TikTok'u takip eden ikinci en çok indirilen sosyal medya uygulamasıysa Instagram oldu.

Instagram, bu yıl içinde toplamda 57,5 milyon kullanıcı tarafından indirildi. Facebook bünyesindeki uygulama bu yıl pek çok yeni özellik kazanmıştı. Bu özelliklerden birisi Instagram ve Facebook mesajlarının bir araya gelmesiydi. Bununla birlikte IGTV'deki video uzunluğu sınırlaması 4 saate yükseltilmişti.

TikTok ve Instagram'ı takip eden sosyal medya uygulamalarıysa 43 milyon indirmeyle Snapchat, 42 milyonla Facebook ve 25 milyonla Twitter şeklinde listelendi. Apptopia'nın paylaştığı veriler yalnızca sosyal medya uygulamaları hakkında değil, 2020'de ihtiyaç sonucunda milyonlarca kişi tarafından indirilen video konferans uygulamaları hakkında da bilgi veriyordu.

Grafiğe göre 2020 yılının en çok indirilen video konferans uygulaması yine şaşırtmayacak bir şekilde Zoom oldu. 73 milyon kullanıcı tarafından indirilen Zoom'u 18 milyon kez indirilen Google Duo takip etti. Nisan 2019'da yayınlanan Houseparty uygulamasıysa bu dönemde 15 milyon indirme gibi etkileyici bir sayıya sahip oldu.