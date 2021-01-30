2021’de Alınabilecek En İyi 6 Akıllı Bileklik

Akıllı bileklikler, gelişen teknoloji ile gündelik yaşantımızın önemli bir parçası olmaya devam ediyor. 2021 yılına girmemizle beraber akıllı bileklik almak isteyenler için hazırladığımız bu yazımızda en iyi 6 akıllı bilekliği sizler için listeledik.

Akıllı bileklikler, giyilebilir teknoloji alanında büyük bir rol oynamakta. Özellikle akıllı saatlere göre çok daha uygun olan fiyatlarıyla dikkatleri çeken bileklikler, aynı zamanda sağlıklı yaşam sürmek isteyen birçok insana yardımcı oluyor. Akıllı saatlere göre daha sınırlı özelliğe sahip olsalar da fiyat/performans, sağlık ve spor konusunda birçoğu yeterli özelliğe sahip.

Birçok marka birbirinden farklı fiyat/performans oranına, teknolojiye, tasarıma ve özelliklere sahip akıllı bileklik ürünü piyasaya sürüyor. Hangi akıllı bileklik modelini veya hangi üreticiden akıllı bileklik almaya karar veremediyseniz bu yazımızda sizler için en iyi 6 akıllı bilekliği derliyoruz. Bu akıllı bileklik tavsiye yazımız sayesinde aradığınız bilekliği bulabileceksiniz.

2021’de alınabilecek en iyi 6 akıllı bileklik

Xiaomi Mi Band 5

Samsung Galaxy Fit2

Honor Band 5

Huawei Band 4 Pro

Fitbit Inspire Hr

Amazfit Bip

Bağlantı: Bluetooth 5.0

Ekran: 1.1 İnç AMOLED

Batarya: 125 mAh

Batarya Ömrü: 14 gün

Uyumluluk: Android 5.0+ ve iOS 10+

Ortalama Fiyatı: 250 TL

Mi Band 3 ve ardından Mi Band 4 ile büyük bir patlama yaşayan ve popülerleşen akıllı bileklik serisinin güncel modeli Xiaomi Mi Band 5, 2020 yılında piyasaya sürüldü. Uygun fiyat performans oranı ile dikkatleri üzerine çeken model, uzun pil ömrü ile de dikkat çekiyor.

Mi Band 5 ile yeni gelen bir özellik ise manyetik şarj istasyonu oluyor. Artık bilekliğinizi kordondan çıkarmadan şarj edebilirsiniz. Mi Band 5, içinde yer alan 11 farklı spor moduyla egzersizlerinizi takip edip veriminizi arttırmayı sağlıyor. Uykunuzu takip edebiliyor ve 5ATM(50 Metre) suya dayanıklı bir bileklik. Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

Bağlantı: Bluetooth 5.1

Ekran: 1.1 İnç AMOLED

Batarya: 159 mAh

Batarya Ömrü: 15 Gün

Uyumluluk: Android 5.0+ ve iOS 10+

Ortalama Fiyatı: 200 TL

Samsung akıllı bilek üretiminde de öne çıkıyor. Samsung Galaxy Fit2, adında yer alan ‘’Fit’’ kelimesinin gerekliliklerini sonuna kadar taşıyan bir saat olarak karşımıza çıkıyor. Özellikle spor yapan ve çeşit çeşit egzersiz modelleri deneyenler için oldukça kullanışlı olan bir bileklik olduğunu söylemek mümkün.

Galaxy Fit2, 5 tip egzersizi tanıyabiliyor. Böylece sizin tek yapmanız gereken egzersinize başlamak. Egzersiz boyunca kalp atış hızınızı, sürenizi, kalori yakımını analiz edebiliyor.

Öne çıkan özgün bir özelliği ise hijyen konusunda. El yıkama hatırlatıcısı sayesinde özellikle bu pandemi sürecinde hijyeninizi sağlamış oluyorsunuz. Galaxy Fit2, düzenli aralıklarla size el yıkamanız gerektiğini hatırlatıyor ve geri sayım ile verimli bir el yıkama seansı geçirmenize yardımcı oluyor. Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

Bağlantı: Bluetooth 4.2 LE

Ekran: 0.95 İnç AMOLED

Batarya: 100 mAh

Batarya Ömrü: 14 gün

Uyumluluk: Android 5.0+ ve iOS 9.0+

Ortalama Fiyatı: 250 TL

Honor Band 5 sağlık ve egzersiz konusuna oldukça önem veren bir akıllı bileklik olarak karşımıza çıkıyor. TruSeen 3.0 teknolojisine sahip Honor Band 5, yapay zeka bazlı algoritmalar ve kızılötesi teknolojiler ile oldukça hassas ölçüm yapabiliyor. Aynı zamanda sağlık konusunda oldukça önemli olan kandaki oksijen doygunluğu olarak bilinen SpO2 izleyicisi sayesinde size yardımcı oluyor.

Cihaz, TruSleep teknolojisi sayesinde uykunuzu detaylı olarak analiz etme yeteneğine sahip. Uykunuzu analiz edip size 200’den fazla kişiselleştirilmiş değerlendirme önerisi sunabiliyor. Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

Bağlantı: Bluetooth 4.2

Ekran: 0.95 İnç AMOLED

Batarya: 100 mAh

Batarya Ömrü: Ortalama 7-8 gün

Uyumluluk: Android 4.4+ ve iOS 9.0+

Ortalama Fiyatı: 350 TL

Huawei Band 4 Pro, özellikle tasarımı konusunda öne çıkıyor. Graphite Black, Pink Gold ve Cinnabar Red olmak üzere 3 farklı özel renk seçeneği bulunan Band 4 Pro, oldukça şık tasarımı ile dikkat çekiyor. Huawei’nin akıllı bilekliklerinde bir diğer öne çıkan özellik ise sensörleri oluyor. Altı eksenli IMU sensörü, optik kalp atış ve kızılötesi sensörü sayesinde bir akıllı bileğin yapması gereken her şeyi yapabiliyor.

Huawei Band 4 Pro’nun 100 mAh’lik bataryası ortalama 100 dakikada tamamen şarj olabiliyor. Kullanım sıklığınıza göre batarya ömrü 12 güne kadar çıkmakta ancak bu süre için birçok özellikten feragat etmeniz gerekebiliyor. Saat bunların dışında egzersiz, uyku takibi gibi konularda da başarılı sensörleri ile kullanıcıya avantaj sağlıyor. Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

Bağlantı: Bluetooth 4.0

Ekran: OLED

Batarya: Li-Polymer

Batarya Ömrü: 5 gün

Uyumluluk: Android 5.0+ ve iOS

Ortalama Fiyat Aralığı: 650 - 1000 TL

Fitbit markası ülkemizde çok tercih edilmese de dünyada popüler akıllı bileklik üreticilerinden birisi. Fitbit Inspire Hr modeli aradığınız neredeyse tüm akıllı bileklik fonksiyonlarını barındırıyor. Öne çıkan özelliklerinde ise diğer akıllı bilekliklerde rastlanmayan özellikler yer alıyor.

Cihaz sağlığınızı korumanız için size pek çok bildirim gönderiyor, rehberli solunum seansı yaptırabiliyor ve kadınlar için döngü takibi sağlayabiliyor. Kullandığı SmartTrack teknolojisi sayesinde yaptığınız egzersizi de tanıyabiliyor. Uygulaması ile birlikte beslenme konusunda da size yardımcı olabiliyor. Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

Bağlantı: Bluetooth 4.0 BLE

Ekran: 1.28 İnç Transflective LCD

Batarya: 190 mAh

Batarya Ömrü: 30 - 45 gün

Uyumluluk: Android 4.4+ ve iOS 8.0+

Ortalama Fiyat Aralığı: 350 - 400 TL

Xiaomi’ye ait akıllı saat ve akıllı bileklik arasında bir cihaz olarak piyasaya çıkmış Amazfit Bip’i de listeye eklemek gerekiyor. Tasarım olarak diğer bilekliklere benzemeyen daha çok bir akıllı saat gibi duran Amazfit Bip, içerisinde birçok özellik barındırıyor. Cihazın en çok öne çıkan özelliği uygun fiyatı ile ağızları açık bırakan bir batarya ömrü sunması. Az kullanımda cihaz 45 güne kadar uzayan bir batarya ömrü sunmakta. Ortalama kullanımda bile cihaz 30 gün dayanabiliyor.

Geniş ekranı sayesinde tüm bildirimlerinizi rahatlıkla görebiliyor ve kontrol edebiliyorsunuz. Cihazın ekranında 2.5 D Corning Gorilla Glass yer alıyor bu sayede cihaz oldukça dayanıklı bir ekrana sahip olmuş oluyor. Amazfit Bip spor, sağlık gibi konularda da oldukça etkili ve bir nevi bu konularda asistanınız olacak bir cihaz. Ürüne buradan ulaşabilirisiniz.

2021 yılında alınabilecek en iyi 6 akıllı bileklik listemizin sonuna geldik. Listemizi beğendiniz mi? Listeden almayı düşündüğünüz veya aldığınız bir akıllı bileklik var mı? Yorumlar kısmına değerli görüşlerinizi bizimle paylaşabilirsiniz.