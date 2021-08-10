Uçuş araştırma şirketi Skytrax, 2021 yılına ait "Dünyanın En İyi Havalimanları" listesini yayınladı. Listeye göre 10 yıldır birinci sırada yer alan Changi Havalimanı, bu yıl iki sıra birden kaybetti. Dünyanın en iyi havalimanı, artık Katar'daki Hamad Uluslararası Havalimanı.

Skytrax isimli uçuş araştırmaları şirketi, dünyanın en iyi havalimanlarının hangileri olduğunu açıkladı. Bu yıl açıklanan veriler, sektör için oldukça dikkat çekiciydi. Zira 10 yıl gibi uzun bir süredir listenin birinci sırasında bulunan Singapur'daki Changi Havalimanı, bu yıl dünyanın en iyi havalimanı olma unvanını kaybetti. Zirvede artık, Katar'ın başkenti Doha'da bulunan Hamad Uluslararası Havalimanı yer alıyor.

Skytrax'ın yayımladığı "Dünyanın En İyi Havalimanları 2021" listesinin ikinci sırasında ise Tokyo Uluslararası Havalimanı yer aldı. Geçtiğimiz 10 yılın birincisi Changi Havalimanı ise kendisine ancak üçüncü sırada yer bulabildi. Listenin devamında ise Seul'de bulunan Incheon Uluslararası Havalimanı, Tokyo'daki Narita Havalimanı, Münih Havalimanı, Zürih Havalimanı, Londra Heathrow Havalimanı, Osaka'da bulunan Kansai Uluslararası Havalimanı ve Hong Kong Uluslararası Havalimanı yer alıyor.

İstanbul Havalimanı kaçıncı sırada?

*Hamad Uluslararası Havalimanı

Hamad Uluslararası Havalimanı

Tokyo Uluslararası Havalimanı

Changi Havalimanı

Incheon Uluslararası Havalimanı

Narita Havalimanı

Münih Havalimanı

Zürih Havalimanı

Londra Heathrow Havalimanı

Kansai Uluslararası Havalimanı

Hong Kong Uluslararası Havalimanı

Havalimanları demişken; İstanbul Havalimanı'na değinmeden geçmeyelim. Geçtiğimiz yıllarda hizmete açılan ve Türkiye'nin bir dönem çok tartıştığı İstanbul Havalimanı, 2021 yılında dünyanın en iyi 17. havalimanı olarak kayıtlara geçti. 2020 yılında 102. sırada yer alan ve bir yılda 85 basamak birden yükselen İstanbul Havalimanı, yılın en çok gelişen havalimanı ödülüne layık görüldü. Dünyanın en iyi 100 havalimanın sıralandığı listede, Türkiye'den başka bir havalimanı ne yazık ki bulunmuyor.

Dünyanın En İyi Havalimanları 2021 listesinin tamamına ulaşmak isterseniz, buradaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.