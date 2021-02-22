2021 Model Honda Accord Dikkat Çeken Özellikleri ve Fiyatlar

Sedan bir aile otomobiline göre oldukça geniş ve bir otomobilden bekleyebileceğimiz özelliklerin neredeyse tamamına sahip yeni Honda Accord 2021'i sizler için inceledik.

Japon otomobil firması Honda, yeni Honda Accord 2021 ile birlikte hem konforu, hem de sportifliği bir arada tutmaya devam ediyor. Bir sedan otomobilde arayabileceğiniz neredeyse tüm özelliklere sahip olan bu otomobil, kendi segmentinin lider modellerinden birisi diyebiliriz.

Ailelere uygun sedan araç segmentlerinin aralarından seçim yapabileceğimiz bazı harika otomobiller bulunuyor elbette. Ancak kusursuz sürüş dinamikleri ve pratik iç mekanı ile yeni Honda Accord diğer sedan otomobillerin üstünde duruyor. Peki yeni Honda Accord 2021 bize hangi özellikleri sunuyor? Sizler için derledik.

Yeni Honda Accord'un tasarımı

Dış tasarım: LED arka farlar, estetik jantlar ve klasik çizgiler

Accord’un 2020 modelinden alışkın olduğumuz dış tasarım, bazı ufak detaylar ile bizi yine 2021 modelinde de karşılıyor. Her ne kadar sedan bir aile otomobili gibi bilinse dahi, ufak detaylar ile içerisinde barındırdığı güçlü motoru bize tasarımıyla hissettiriyor diyebiliriz. 4881 mm uzunluğa, 1450 mm ve 1861 mm genişliğe sahip yeni Accord, bir sedan otomobile göre oldukça yeterli büyüklükte.

Otomobilin ön kısmında göz gezdirdiğimizde bizi parlak bir siyah ile krom detaylar karşılıyor. Ön tamponun neredeyse tamamını kaplayan bu krom detaylara sahip ızgaranın alt ve üst kısımlarına ise bazı sürücüye yardımcı olacak sensörler yerleştirilmiş. Sportifliği sağlayan en büyük etken ise yeni Honda Accord 2021’in 19 inçlik alaşım jantları diyebiliriz.

Güçlü ve estetik bir ifade yaratan bu jantlar, yolda cesur bir duruşla yerinizi sabit tutmanızı sağlıyor. Otomobilin keskin ve performansını yansıtan hatlarını takip ettiğimizde ise bizi arka kısım karşılıyor. Fastback’den ilham alınarak hazırlanan tasarım, yeni Accord’un oldukça kaslı durmasını sağlıyor. Otomobil yeniden tasarlanmış LED arka farlara sahipken, arka tamponda aracın arkasına yakın bulunan nesneleri tanımlamaya yardımcı olan park sensörleri bulunuyor.

İç tasarım: Aktif gürültü engelleme özelliği sayesinde sessiz yolculuk

Yeni Accord’un iç mekanı şaşırtıcı derecede geniş ve özellikle arka koltuktaki yolcular, bir Accord’da neredeyse diğer tüm orta boy sedanlara göre daha mutlu olacaklar. Etkileyici derecede arka baş mesafesi ve diz mesafesi ile beş kişiye kadar stil ve alan sunan Accord, deri döşemeleri koltukları ile lüks bir otomobildeymiş hissiyatına kapılmanızda oldukça yardımcı oluyor.

Honda’nın söylemlerine göre; konser salonundan ilham alan kabin tasarımı, kesintisiz bir görüş sağlarken, Active Noise Cancellation (Aktif gürültü engelleme) sayesinde oldukça sessiz. İç mekanın aydınlanmasına oldukça yardımcı olan Sunroof özelliği ile birlikte ışığın içeri girmesini sağlıyor ve serin bir esintinin keyfini çıkartabiliyorsunuz. Oldukça geniş, ferah ve konforlu bir iç mekana sahip Honda Accord 2021, iç mekan tasarımı olarak sınıfı geçmiş gibi görünüyor.

Güvenlik

Çarpışmayı önleyici fren sistemi

Son teknolojilere sahip otomobillerde sıklıkla rastladığımız çarpışmayı önleyici fren sistemi, yeni Accord’da da bulunuyor. Bu özellik ise otomobil seyir halindeyken herhangi bir çarpışma durumunda aracın otomatik olarak frenleme yapmasını ve bir çarpışmayı önlemesini sağlıyor.

Şeritten ayrılmayı azaltma sistemi:

Accord’unuz ile seyir halindeyken, farkında olmadan bulunduğunuz şeritten sapmanız durumunda otomobiliniz size sesli uyarılar gönderiyor. Eğer aracınızı yeniden şeridinize sokmadığınız takdirde, Accord ufak direksiyon torku uygulayarak yeniden şeride oturmanızda yardımcı oluyor. Direksiyon uygulaması sırasında eğer azami hızınız oldukça yüksek ise otomatik olarak frenleme yapabilme özelliğine de sahip.

Uyarlanabilir hız kontrolü:

Önünüzdeki araç ile takip mesafenizi kaçırmanız durumunda Accord, otomatik olarak hızınızı limitliyor ve yeniden takip mesafesi kuralına uymanızda size yardımcı oluyor. Önünüzdeki araç çekildikten sonra ise hız limitleyicisi otomatik olarak deaktif duruma geliyor ve yeniden istediğiniz hıza ulaşabiliyorsunuz.

Trafik işareti tanıma:

Trafikte bulunan tabelaları veya çeşitli hız sınırı uyarılarını Accord'unuz sizin yerinize algılıyor. Dikiz aynasının hemen arkasında bulunan sensör sayesinde trafik kurallarını gösteren tabelaları kolaylıkla algılayabiliyor ve sürücüye bilgi verebiliyor. Bu sayede trafikteki gözünüzden kaçan bazı kuralları Accord'unuz sayesinde kolaylıkla görebiliyorsunuz.

Konfor

Kablosuz şarj:

Accord 2021 ile birlikte telefonunuzu şarj etmek için uzunca bir kablo kirliğine katlanmak zorunda değilsiniz. Kablosuz şarj özelliği ile birlikte, kablosuz şarj özelliğine sahip telefonunuzu kolaylıkla ve hiçbir kablo ile uğraşmadan şarj edebilirsiniz. Tabii ki, eğer telefonunuz kablosuz şarj özeliğine sahip değilse, şarj etmeniz için bir USB girişi de bulunuyor.

Head-Up Display:

Accord 2021, sürücü dikkatinin dağılmaması için oldukça etkili özelliklere sahip diyebiliriz. Bunlardan bir tanesi de Head-Up Display özelliği. Sürücünün göz hizasında bulunan ve hız, yönler, gelen çağrılar gibi hayati bilgileri sürücünün görüş alanında gösteren head-up display özelliği sayesinde dikkatinizi dağıtmadan çoğu hayatı bilgiyi görüntüleyebilirsiniz.

Multimedya Ekranı

Honda Accord 2021, 8 inçlik bir multimedya ekranı ile birlikte Bluetooth ve USB özeliklerini kapsıyor. Üstelik iOS işletim sistemine sahip telefonlar için Apple CarPlay ve Android işletim sistemine sahip telefonlar için ise Android Auto özellikleri mevcut. Oldukça donanımlı olan multimedya ekranının kullanımı ise oldukça hızlı ve kolay.

HondaLink ile kontrol edebilme özelliği:

Honda’nın mobil uygulaması sayesinde otomobilinizi kolaylıkla kilitleyebiliyor veya kilidini açabiliyor, yakıt durumunu ve rotayı görüntüleyebiliyor ve bunun gibi birçok detaya hakim olabiliyorsunuz. Üstelik aracınızın alarmı çalıştığında direkt olarak telefonunuza bildirim gönderiliyor ve bir sürüş sonrası uygulama size puan veriyor.

Sürüş Modları

Eco: Daha sakin ve yavaş, yakıt tasarrufunu odaklayan sürüş modu.

Daha sakin ve yavaş, yakıt tasarrufunu odaklayan sürüş modu. Normal: Hiçbir eco veya sport modunun devrede olmadığı, normal bir sürüşü tercih eden mod.

Hiçbir eco veya sport modunun devrede olmadığı, normal bir sürüşü tercih eden mod. Sport: Gücü ve torku maksimum düzeyde hissetmenizi sağlayan mod.

Honda Accord 2021 donanım paketleri:

Accord Sedan için;

LX

Sport

Sport Special Edition

EX-L

Touring 2.0T

Hibrit modeli için;

Hybrid

Hybrid EX

Hybrid EX-L

Hybrid Touring

Yeni Honda Accord 2021 Fiyatları:

Accord LX: 174.67 TL + vergiler

Accord Sport: 191.87 TL + vergiler

Accord Sport Special Edition: 202.30 TL + vergiler

Accord EX-L: 218.88 TL + vergiler

Accord Touring 2.0T: 258.10 TL + vergiler

Accord Hybrid: 185.84 TL + vergiler

Accord Hybrid EX:213.47 TL + vergiler

Accord Hybrid EX-L: 230.05 TL + vergiler

Accord Hybrid Touring: 254.90 TL + vergiler

Yukarıdaki fiyatlar, dolar fiyatları üzerinden kur dönüşümü ile hesaplanmıştır. Araç Türkiye’de satışa sunulduğunda vergilerle birlikte bu fiyat elbette daha yüksek olacak.