TÜİK, 2021'de kayda geçen ve kaydı silinen motorlu kara taşıtlarına dair verileri paylaştı. Taşıtların sıfır ve ikinci el fiyatlarındaki gözle görülür artış, verilere yeni araç kayıtlarında düşüş olarak yansıdı.

Bildiğiniz üzere vergilerin yanı sıra dolar ve euro kurunun son günlerdeki artışı, otomobil fiyatlarını haddinden fazla yükseltti. Bu nedenle hem hurdacılık arttı, hem de hurda araçlara istenen fiyatlar birkaç sene önceki sıfır araba fiyatlarına yaklaştı. Sonuç olarak ihtiyaç sayılabilen otomobiller kimileri için hayalden öte olamadı.

Ancak buna rağmen bir şekilde yeni araç kayıtlarında pek de büyük bir düşüş yaşanmadı. 2020 yılının toplamında trafiğe katılan araç sayısı 1 milyon 38 bin 905’ti. Bu yılın ilk 10 ayında ise bu sayı 998 bin 860 oldu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ise yıl sonu veriler henüz ele geçmeden kayda geçen ve kayıttan silinen araçların detaylı bilgilerini paylaştı.

Ülkenin toplam araç kaydı verileri:

Ekim ayında kayda geçen motorlu kara taşıtları istatistiklerini açıklayan TÜİK’in kullandığı verilere göre ülkede trafiğe kaydı olan taşıt sayısı 25 milyon 105 bin 532’ye ulaştı. Bu araçların türlerine gelecek olursak %54,3’lük kısmı otomobiller, %16,3’lük kısmı kamyonetler 14,8’lik kısmı motosikletler, %8'lik kısmını traktörler, %3,5'i kamyonlar, %2'yi minibüsler, %0,8'i otobüsler ve %0,3'ü özel amaçlı taşıtlar aldı.

Ekim ayı araç kaydı verileri:

Sadece ekim ayında 85 bin 691 araç kaydı yapıldı. Bu araçların türlerine gelecek olursak %50,8’lik kısmı otomobiller, %22,8’lik kısmı kamyonetler 15,4’lük kısmı motosikletler, %7'lik kısmını traktörler, %2,9u kamyonlar, %0,5ii minibüsler, %0,4'ü otobüsler ve %0,2'si özel amaçlı taşıtlar aldı.

Kaydı sildirilen, devredilen araç verileri ve yeni kayıtlardaki düşüş:

Eylül ayında 92 bin 996 adet taşıtın trafiğe kaydı yapılmıştı. Bu ay bu sayı %7,8 düşerek 85 bin 691 oldu. Aynı dönemin yıllık değerinde ise %25,1’lik düşüş yaşandı. Trafikten kaydı silinen araçlara gelecek olursak da 34 bin 111 taşıtın kaydı silindi. 884 bin 90 taşıt ise devredilerek yeni sahiplerine ulaştı.