2021 Yılı İçin Araç Muayene Ücretleri Açıklandı

2021 yılında uygulanacak araç muayene ücretleri belli oldu. Yeniden Değerlendirme Oranı'na göre düzenlenen yeni tarifeye %9,11 oranında zam geldi.

2021 yılı ile birlikte yeni zamlar da uygulanmaya başlandı. Yeniden Değerlendirme Oranı’na göre trafik cezalarına ve otoyol ve köprü ücretlerine geçtiğimiz günlerde zam gelmişti. Son olarak araç muayene ücretlerine de zam yapıldığı belirtildi.

1 Ocak 2021 itibarıyla uygulanmaya başlanan yeni tarifeyle birlikte vatandaş, araç muayenesi için %9,11 daha fazla ödeme yapacak. Egzos muayenesi için de belirlenen ücret de 80 TL'den 90 TL'ye çıkarıldı.

Tarifeye %9,11 zam uygulandı

Araç muayenesi ücretleri, taşıtların bulunduğu gruplara göre üçe ayrılıyor. Otobüs ve kamyon gibi ağır taşıtlar için daha yüksek tarifeler uygulanırken, otomobil ve motosikletler daha düşük tarifelere tabi tutuluyordu. 2020 yılında en yüksek tarife 462 TL 56 kuruş, en düşük tarife 174 TL 64 kuruş olarak belirlenmişti.

2020 yılında otomobil, minibüs, kamyonet, özel amaçlı taşıt, römork ve yarı römork taşıtlar için 342,20 TL muayene ücreti tahsil ediliyordu. 2021 yılında ise bu tarife 372,88 TL olarak belirlendi. Aynı zamanda egzos muayenesi, 80 TL’den 90 TL’ye çıkarıldı.

Araç muayene ücretleri: