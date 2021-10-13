ABD'li otomobil devi Ford, Volkswagen ile yaptığı ticari araç iş birliğinden sonra ürettiği ilk modeli Ford Tourneo Connect'in örtülerini kaldırdı. 4 tekerlekten çekiş gücü sunan yeni Tourneo Connect, benzinli tarafta 1,5 dizel tarafta ise 2,0 litrelik motor hacmi sunuyor.

Uzun bir zamandır otomotiv sektöründe konuşulan Volkswagen-Ford işbirliğinin meyveleri yavaş yavaş ortaya çıkmaya başladı. Ortak bir şekilde ticari araç üretmeye karar veren ikilinin örtüsünü kaldırdığı ilk model Ford Tourneo Connect oldu.

VW Caddy ile neredeyse ikiz bir tasarıma sahip Ford Tourneo Connect, bir benzinli iki de dizel olmak üzere 3 farklı motor seçeneğine sahip. Dilerseniz 7 kişiye kadar kapasite sunan Ford Tourneo'nun özelliklerine yakından bakalım.

Yeni Tourneo Connect'in bagaj hacmi 3,100 litreye kadar esneklik gösteriyor

Eski versiyonlarına göre çok daha geniş bir ön ızgaraya sahip olan Ford Tourneo Connect, C şekilli LED far grubu ile karşımıza çıkıyor. Sport, Titanium ve Trend olmak üzere 3 farklı donanım seçeneğine sahip olacak yeni araç, aynı zamanda farklı gövde kaplaması ve tasarım konusunda farklı detaylara sahip Active versiyona da sahip.

Yeni Ford Tourneo, standart donanım paketinde 2,600 litrelik bagaj hacmi sunarken uzun aks mesafeli versiyonunda bu hacim 3,100 litreye kadar esneklik gösteriyor.

Ford Tourneo'nun standart olarak sunduğu donanımlar arasında hız sabitleyici, otonom acil frenleme ve şeritte tutma asistanı bulunuyor. Tüm bu özellikler, eski analog panelin yerini alan 10,25 inç boyutunda gösterge paneli aracılığıyla sürücüye iletiliyor. Araçta aynı zamanda standart donanımda 8,25, üst paketinde de 10 inçlik multimedya ekranı yer alıyor.

Son olarak Ford Tourneo Connect'in motorlarına baktığımız zaman dizel tarafında 110 beygir güç 280 nm tork ve 120 beygir güç 320 nm tork üreten iki farklı motor bulunuyor. Benzinli tarafta ise 115 beygir güç ve 220 nm tork üreten 1,5 litrelik motor yer alıyor.