Bugün Resmi Gazete'de yayımlanan Orta Vadeli Prorgram'da halka arz bilgileri de paylaşıldı. 2023'ün ilk yedi ayında halka arz edilen şirket sayısı ve ne kadar hasılat elde edildiği açıklanırken halka arzların artırılacağı da belirtildi.

2024-2026 yıllarına ilişkin temel makro ekonomik hedeflerin yer aldığı Orta Vadeli Program bugün Resmi Gazete’de yayımlandı. Enflasyon, istihdam ve büyüme gibi hedeflerin yer aldığı OVP’de, bu yılın büyüme beklentisi bir öncekine göre %5’ten %4,4’e çekilirken 2024 için ise %4 olarak belirlendi. Enflasyon hedefleri ise 2023’te %24,9’dan %65’e çıkarken, 2024 için ise %34 olarak belirlendi.

OVP’de son zamanlarda ülke çapında daha fazla yatırımcının ilgisini çekerek popülerleşen halka arzlarla ilgili bilgilere de yer verildi.

2023’ün ilk yedi ayında 24 halka arz gerçekleşti, 32,7 milyar TL hasılat elde edildi

Hem yerli hem de yabancı yatırımcı sayısının ciddi oranda arttığını gösteren açıklamalarda, 2023 yılında kaç şirketin halka arz edildiği ve toplamda ne kadar hasılat elde edildiği de paylaşıldı. Buna göre bu yılın ilk yedi ayında 24 adet halka arz gerçekleşti ve önceki yıllara benzer eğim devam etti.

Aynı dönemde bu halka arzlardan toplamda 32,7 milyar TL hasılat elde edildiği de paylaşılan bilgiler arasında yer aldı.

Halka arzların artırılacak

Bunlara ek olarak OVP’de halka arzların artırılması için gerekli hamlelerin yapılacağı da ifade edildi. Konuya ilişkin şu ifadeler kullanıldı: “Sermaye piyasalarının sunduğu imkânlardan şirketlerin yaşam döngülerinin her aşamasında daha fazla yararlanması temin edilecek ve halka arzların artırılması için gerekli adımlar atılacaktır.”