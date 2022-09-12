2023 Lincoln Corsair Tanıtıldı: İşte Özellikleri ve Fiyatı

Lüks otomobil üreticisi Lincoln, 2023 Corsair'i tanıttı. Etkileyici bir tasarıma sahip olan crossover, teknolojik özellikleriyle de mest edecek gibi görünüyor. İşte Lincoln'ün yenilenen crossover modelinin özellikleri ve fiyatı...

ABD merkezli otomobil devi Ford'un bünyesinde çalışmalarını sürdüren Lincoln, düzenlediği bir etkinlikte 2023 Corsair modelini tanıttı. Hem şık hem de teknolojik anlamda dolu bir crossover olarak karşımıza çıkan Corsair, otomobil tutkunlarından tam not almayı başaracak gibi görünüyor. Peki bu araç, tüketiciye neler vadediyor?

Lincoln, pek çok ülkede sattığı crossover modelinin tasarımında ufak tefek değişiklikler yapmış durumda. Öyle ki 2023 Corsair'de önceki nesillerden çok daha büyük olan ızgara tasarımı, dikkat çeken ilk detay olarak karşımıza çıkıyor. Şerit LED far, arka kısmı tamamen kaplayan -stoplar ve çift renkli yapı da Lincoln Corsair'in tasarım özellikleri arasında yer alıyor.

Karşınızda 2023 model Lincoln Corsair

2023 Lincoln Corsair'in en önemli yenilikleri, iç tasarımda yer alıyor. Bu araçta, 12.3 inç boyutunda dijital gösterge ekranı yer alıyor. Orta konsola yerleştirilen bilgi-eğlence ekranı ise artık tıpkı dijital gösterge ekranı gibi 12.3 inç büyüklüğünde. Sync 4 yazılımı yüklenmiş olan bu bilgi-eğlence ekranı, sürücüyü teknik anlamda, yolcuyu ise gelişmiş multimedya desteği ile memnun etmeyi hedefliyor.

Lincoln Corsair'in teknolojik anlamda dolu bir crossover olduğunu söylemiştik. Şimdi bu detaylandıralım: Bu araçta, "ActiveGlide 1.2" ismi verilen bir otonom sürüş sistemi bulunuyor. Bu sistem, aracı 130 km/sa hıza kadar şerit içerisinde tutabiliyor. Şerit değiştirmek istediğinizde yapmanız gereken tek şey ise sinyal koluna dokunmak. Crossoverda opsiyonel olarak sunulan hava yenileme sistemi ise özel bir lazer teknolojisinden faydalanıyor ve dış ortam ile iç ortam arasındaki havayı otomatik olarak karıştırıyor. Bu sayede ortamdaki hava daima temiz kalıyor.

2023 Lincoln Corsair, sadece tasarımı ve teknolojik özellikleriyle değil, motor seçenekleriyle de mest edecek bir crossover. Bu aracı satın almak isteyen bir tüketici, 2.0 litrelik turboşarjlı dört silindirli bir benzinli motoru tercih edebilir. Bu motor, 250 beygir gücünde. Dileyenlerse 2.5 litrelik şarj girişli hibrit motor tercih edebiliyorlar ki bu varyant, 266 beygir gücünde. Crossover, satıldığı motor seçeneğine göre önden çekiş veya 4x4 opsiyonuna da sahip olacak.

Lincoln'ün internet sitesine baktığımızda, yenilenen crossoverın 3 farklı donanım paketiyle satın alınabildiğini görüyoruz. Baz model olarak nitelendirebileceğimiz "Standard" paketin fiyatı 38.690 dolar olarak açıklanmış durumda. Tabiri caizse gırtlak dolu "Grand Touring"e sahip olmak isteyen bir tüketicinin ise 53.385 dolar ödeme yapması gerekecek.